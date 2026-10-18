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هواشناسی کرمان از امروز تا پنجشنبه در استان هشدار سطح زرد اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، اداره کل مدیریت بحران استان کرمان با اعلام هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۲۷، از احتمال وقوع رگبار باران، رعدوبرق، تندبادهای لحظهای و گردوخاک در مناطق مختلف استان از یکشنبه تا پنجشنبه خبر داد.
بر اساس هشدار سطح زرد صادرشده از سوی ادارهکل هواشناسی استان، در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، بهویژه در نیمه جنوبی و مناطق مرکزی استان، رگبار باران، رعدوبرق و وزش تندبادهای لحظهای پیشبینی میشود.
همچنین از روز دوشنبه، در برخی مناطق استان افزایش سرعت وزش باد، گردوخاک، غبار محلی و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست. احتمال بارش تگرگ نیز در مناطق تحت تأثیر این سامانه وجود دارد.
بر اساس این هشدار، ارتفاعات استان کرمان، نیمه جنوبی، مناطق مرکزی و غرب استان از مناطق تحت تأثیر این سامانه جوی هستند. با توجه به ماهیت نقطهای بارشها، رگبارهای پراکنده ممکن است همه مناطق شهرستانها را بهصورت یکنواخت و گسترده در بر نگیرد.
پیامدهای احتمالی این سامانه شامل آبگرفتگی معابر، جاری شدن رواناب، طغیان رودخانههای فصلی، احتمال برخورد صاعقه، کاهش موقت دید افقی و کیفیت هوا و وارد آمدن خسارت به سازههای سبک و محصولات کشاورزی است