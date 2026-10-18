به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، اداره کل مدیریت بحران استان کرمان با اعلام هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۲۷، از احتمال وقوع رگبار باران، رعدوبرق، تندباد‌های لحظه‌ای و گردوخاک در مناطق مختلف استان از یکشنبه تا پنجشنبه خبر داد.

بر اساس هشدار سطح زرد صادرشده از سوی اداره‌کل هواشناسی استان، در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، به‌ویژه در نیمه جنوبی و مناطق مرکزی استان، رگبار باران، رعدوبرق و وزش تندباد‌های لحظه‌ای پیش‌بینی می‌شود.

همچنین از روز دوشنبه، در برخی مناطق استان افزایش سرعت وزش باد، گردوخاک، غبار محلی و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست. احتمال بارش تگرگ نیز در مناطق تحت تأثیر این سامانه وجود دارد.

بر اساس این هشدار، ارتفاعات استان کرمان، نیمه جنوبی، مناطق مرکزی و غرب استان از مناطق تحت تأثیر این سامانه جوی هستند. با توجه به ماهیت نقطه‌ای بارش‌ها، رگبار‌های پراکنده ممکن است همه مناطق شهرستان‌ها را به‌صورت یکنواخت و گسترده در بر نگیرد.

پیامد‌های احتمالی این سامانه شامل آب‌گرفتگی معابر، جاری شدن رواناب، طغیان رودخانه‌های فصلی، احتمال برخورد صاعقه، کاهش موقت دید افقی و کیفیت هوا و وارد آمدن خسارت به سازه‌های سبک و محصولات کشاورزی است