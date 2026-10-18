به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان زرین‌دشت، گفت: خیرین نیک‌اندیش زرین‌دشتی با هدف حمایت از خانواده‌های کم برخوردار، یک دستگاه یخچال و یک دستگاه اجاق گاز به ارزش مجموع ۳۵۰ میلیون ریال اهدا کردند.

عبدالرحیم رهنما افزود: این اقدام خداپسندانه، جلوه‌ای از همدلی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی خیرین در حمایت از اقشار نیازمند و ترویج فرهنگ نوع‌دوستی است.

شهرستان زرین‌دشت یکی از شهرستان‌های استان فارس در جنوب ایران است، مرکز این شهرستان، شهر حاجی‌آباد است.