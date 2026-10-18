معاون وزیر ورزش و جوانان، توجه ویژه وزارت آموزش‌وپرورش به ورزش دانش‌آموزی را اقدامی ارزشمند توصیف کرد و گفت: برگزاری جلسات تخصصی و همکاری دو مجموعه برای پیشبرد اهداف ورزش کشور، با تکیه بر رهنمود‌های رهبر شهید، نتایج مثبتی به همراه داشته است.

ارتقاء جایگاه ورزش کشور حاصل تعامل وزارت ورزش و آموزش و پرورش

ارتقاء جایگاه ورزش کشور حاصل تعامل وزارت ورزش و آموزش و پرورش

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمد شروین اسبقیان ، امروز در آئین افتتاح المپیاد ورزشی درون‌مدرسه‌ای ، با اشاره به کسب ۱۹ مدال طلا توسط کاروان ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا، تعامل و هم‌افزایی وزارت ورزش و آموزش‌وپرورش را در پرورش استعداد‌های ورزشی و ارتقای جایگاه ورزش کشور مؤثر دانست.

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان با اشاره به نتایج کاروان ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا افزود : در دو سال فعالیت دولت چهاردهم، تعداد مدال‌های طلای ایران از ۱۳ مدال در بازی‌های آسیایی هانگژو به ۱۹ مدال افزایش یافته است و جایگاه کشور نیز ارتقا پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه حضور چهره‌های دانش‌آموزی در ترکیب تیم‌های ملی از نتایج تعامل دو وزارتخانه است، گفت : این دستاورد حاصل همکاری، هم‌افزایی و تعامل جدی میان وزارت ورزش و جوانان و وزارت آموزش‌وپرورش است؛ تعاملی که به اعتقاد من در تاریخ ورزش کشور کم‌نظیر بوده است.

اسبقیان با اشاره به عملکرد کاروان ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا افزود : کسب ۱۹ مدال طلا، ۱۸ مدال نقره و ۱۸ مدال برنز، در مجموع ۵۵ مدال، از اتفاقات مهم ورزش کشور بود. همچنین سرود جمهوری اسلامی ایران ۱۹ بار در این رقابت‌ها نواخته شد و پرچم کشورمان ۵۲ بار به اهتزاز درآمد.

وی همچنین به قهرمانی کشتی‌گیران امید فرنگی ایران در رقابت‌های جهانی در آمریکا اشاره کرد و گفت : در میان این ورزشکاران، چهره‌های دانش‌آموزی نیز حضور داشتند. این موفقیت با پیام‌های مسئولان عالی کشور همراه شد و جامعه ورزش را تحت تأثیر قرار داد.

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان با اشاره به شرایط دشوار کشور و آن‌چه تهاجم تروریستی و اقدامات رژیم صهیونیستی خواند، افزود : ورزش در این روز‌ها نیز نقش‌آفرینی کرد و نشان داد که ایران ایستاده است و به ایستادگی خود ادامه خواهد داد.

اسبقیان با اشاره به رویکرد وزارت ورزش در اعزام تیم‌های ملی به رقابت‌های بین‌المللی گفت: در جلسات برنامه‌ریزی برای حضور قدرتمند ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا و بازی‌های عشایری جهان، بر این موضوع تأکید شد که باید با ترکیب پرشمارتر در رقابت‌ها شرکت کنیم. اگر در گذشته صرفاً مدال‌آوران در اولویت اعزام بودند، اکنون تلاش می‌شود تیم‌های چهارم و پنجم نیز فرصت حضور در مسابقات را پیدا کنند.

وی افزود: حضور ایران در مراسم رژه رقابت‌های بین‌المللی باید مقتدرانه، منظم و پرشمار باشد تا توانمندی و ایستادگی کشور به نمایش گذاشته شود.

اسبقیان با اشاره به نتایج ایران در بازی‌های عشایری جهان نیز گفت: ایران که در دوره گذشته این رقابت‌ها تنها یک مدال طلا کسب کرده بود، در دوره اخیر با کسب پنج مدال طلا به رتبه چهارم رسید.

وی با اشاره به استقبال تماشاگران از کاروان ایران در مراسم رژه افزود : تشویق کاروان ایران در ورزشگاه ، حامل این پیام بود که ایران با اراده و استقامت در عرصه‌های بین‌المللی حضور دارد و به مسیر خود ادامه خواهد داد.