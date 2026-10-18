



به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از ستاد خبری نوزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت، پردیس سینمایی ملت به عنوان «خانه نوزدهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم مقاومت» میزبان فیلمسازان و مخاطبان این رویداد سینمایی خواهد بود.

برای نخستین بار است که این مجموعه سینمایی میزبان جشنواره فیلم مقاومت می شود. دوره گذشته این رویداد سینمایی خرداد ماه سال 1404 در پردیس سینمایی باغ کتاب تهران برگزار شد که استقبال قابل توجه مخاطبان را به همراه داشت.

لازم به یادآوری است، نوزدهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم مقاومت از هفتم تا چهاردهم آبان ماه 1405 به دبیری جلال غفاری قدیر در پردیس سینمایی ملت تهران برگزار خواهد شد.