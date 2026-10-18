رئیس پلیس پیشوا گفت: مردی را که خودروی یکی از شهروندان را با اسید هدف قرار داده بود، کمتر از چند ساعت بعد در ورامین شناسایی و دستگیر کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ سید اکبر عربیرئیس پلیس پیشوا گفت: مردی را که خودروی یکی از شهروندان را با اسید هدف قرار داده بود، کمتر از چند ساعت بعد در ورامین شناسایی و دستگیر کرده است و رسیدگی به این پرونده به سرعت آغاز شد.

وی افزود: مأموران پس از بررسی محل حادثه و دریافت اظهارات شاکی، متهم را در ورامین شناسایی و بازداشت کردند.

سرهنگ عربی با اشاره به اینکه متهم پس از تشکیل پرونده، برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شده است.تصریح کرد: انگیزه متهم و میزان خسارت وارده به خودرو مشخص نسیت.