قائم‌مقام وزیر میراث‌فرهنگی کشورمان در دیدار با وزیر گردشگری، هنر و فرهنگ مالزی بر گسترش همکاری‌های دوجانبه در حوزه گردشگری حلال، گردشگری فرهنگی و حفاظت از میراث‌فرهنگی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما علی دارابی در حاشیه چهارمین اجلاس اتحادیه میراث‌فرهنگی آسیا (ACHA) در هانگژو چین، با داتو سری تیونگ کینگ سینگ وزیر گردشگری، هنر و فرهنگ مالزی، دیدار و درباره توسعه همکاری‌های دو کشور در حوزه گردشگری، میراث‌فرهنگی و صنایع‌دستی گفت‌و‌گو کرد.

دارابی با بیان اینکه ایران و مالزی دو کشور دوست با قرابت‌های فرهنگی هستند، گفت: حضور ایران در رویداد‌های گردشگری مالزی و مشارکت مالزی در نمایشگاه بین‌المللی گردشگری تهران، زمینه مناسبی برای تقویت تعاملات دو کشور فراهم کرده است. همچنین امضای یادداشت تفاهم همکاری میان ایران و مالزی می‌تواند به توسعه روابط و شکل‌گیری برنامه‌های مشترک کمک کند.

او با اشاره به ظرفیت‌های ایران در حوزه میراث‌فرهنگی افزود: ایران در زمینه میراث‌فرهنگی ملموس در شمار ۱۰ کشور برتر جهان قرار دارد و در حوزه میراث‌فرهنگی ناملموس نیز با ثبت ۲۷ اثر، جزو چهار کشور برتر جهان است. این ظرفیت‌ها در کنار توانمندی‌های دو کشور در حوزه گردشگری و صنایع‌دستی، فرصت‌های ارزشمندی برای همکاری‌های بیشتر ایجاد می‌کند.

قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور همچنین با اشاره به فرصت‌های پیش‌رو در چارچوب اتحادیه میراث‌فرهنگی آسیا (ACHA) بر ضرورت بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها برای تقویت روابط فرهنگی و گردشگری ایران و مالزی تأکید کرد و از وزیر مالزی برای سفر به ایران دعوت به عمل آورد.

دارابی در بخش دیگری از این دیدار با اشاره به جنگ اخیر و خسارت‌های واردشده به کشور، از شهادت رهبر ایران، جان‌باختن ۱۶۸ دانش‌آموز در مدرسه میناب، شهادت حدود چهار هزار نفر از مردم و آسیب‌دیدن ۱۴۹ اثر تاریخی سخن گفت.

او ایران را موزه‌ای بدون سقف توصیف کرد و گفت: ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی ایران از نزدیک دیدنی است و می‌تواند زمینه‌ساز توسعه گردشگری میان دو کشور باشد.

داتو سری تیونگ کینگ سینگ وزیر گردشگری، هنر و فرهنگ مالزی نیز با ابراز خرسندی از دیدار مجدد با طرف ایرانی در حاشیه چهارمین اجلاس اتحادیه میراث‌فرهنگی آسیا (ACHA)، روابط ایران و مالزی را عمیق و برخوردار از ظرفیت‌های فراوان برای توسعه دانست.

او با اشاره به زمینه‌های همکاری در حوزه میراث‌فرهنگی ناملموس، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: موضوعات مطرح‌شده در این دیدار در مالزی جمع‌بندی و با سفیر ایران در این کشور پیگیری خواهد شد.

تیونگ کینگ سینگ همچنین به برگزاری هفته ایران در مالزی اشاره کرد و توسعه تبادلات فرهنگی را از زمینه‌های تقویت روابط دو کشور دانست.

وزیر گردشگری، هنر و فرهنگ مالزی با اشاره به کاهش شمار گردشگران مالزیایی ورودی به ایران در سال ۲۰۲۵، بر ضرورت تلاش مشترک برای افزایش رفت‌وآمد گردشگران میان دو کشور تأکید کرد. او همچنین با اشاره به تجربه مالزی در حوزه گردشگری اسلامی، گردشگری حلال را یکی از زمینه‌های مناسب برای همکاری و جذب گردشگران ایرانی دانست.

او در ادامه، حملات به ایران را محکوم کرد و با ابراز تأسف از این اتفاق بر حمایت از مردم ایران تأکید کرد. او ابراز امیدواری کرد که پس از پایان جنگ، روند توسعه گردشگری و تبادلات میان دو کشور بار دیگر شتاب بگیرد.

در این دیدار، دو طرف بر ضرورت پیگیری توافق‌ها و تبدیل ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و گردشگری ایران و مالزی به برنامه‌های عملی و مشترک تأکید کردند.