به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ به مناسبت فرارسیدن سالروز حضور رهبر شهید در لشکر همیشه پیروز حضرت سیدالشهداء علیه السلام؛ مراسمی باعنوان "یوم الله لشکر و روز خاطره ماندگار و بیعت با امام سید مجتبی خامنه‌ای" در تهران برگزار می‌شود.

این مراسم امروز عصر از ساعت ۱۵ باحضور رزمندگان، پیشکسوتان، آزادگان، جانبازان و خانواده‌های محترمشان در حسینیه بزرگ لشکر سیدالشهداء علیه‌السلام واقع در خیابان کاشان برگزار می‌شود.

گفتنی است؛ رهبر شهید انقلاب، در ۲۶ مهر سال ۱۳۷۷ در بازدید از لشکر ده سید الشهداء (ع) , فرمودند: " افتخارات این لشکر سرافراز در میدان‌های ایثار و مجاهدت خود یک مجموعه برجسته و کم نظیر است"