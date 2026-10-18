اداره‌ کل حفاظت محیط زیست لرستان اعلام کرد:کشاورزانی که در مناطق جنوبی شهر خرم‌آباد اقدام به آتش زدن بقایای کاه و کلش مزارع کرده بودند،شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شدند.



به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛روابط عمومی اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان لرستان اعلام کرد: در پی گشت‌های مشترک و مستمر کارشناسان و مأموران اداره‌کل حفاظت محیط زیست لرستان، جهاد کشاورزی استان و نیروی انتظامی در مناطق جنوبی شهر خرم‌آباد، تعدادی از کشاورزان متخلف که اقدام به سوزاندن کاه و کلش مزارع کشاورزی کرده بودند، شناسایی شدند.

بر این اساس، برای افراد متخلف پرونده تشکیل شده و برای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی شهرستان خرم آباد معرفی شده‌اند.

اداره‌کل حفاظت محیط زیست لرستان با تأکید بر ممنوع شدن سوزاندن بقایای گیاهی و آثار زیان‌بار آن بر کیفیت هوا، سلامت شهروندان و محیط زیست، از کشاورزان استان خواست با رعایت قوانین و استفاده از روش‌های جایگزین مدیریت بقایای کشاورزی، از هرگونه اقدام به آتش زدن کاه و کلش خودداری کنند.



گفتنی است ،گشت‌های نظارتی و مشترک در این زمینه ادامه دارد و با متخلفان بر اساس قوانین و مقررات برخورد قانونی خواهد شد.