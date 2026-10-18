رئیس پلیس راه البرز گفت: در محدوده مهرویلا تا پل فردیس، کلاک و گرمدره ترافیک سنگین گزارش شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ پیمان کرمی، رئیس پلیس راه استان البرز، از ترافیک سنگین در بخش‌هایی از آزادراه‌های تهران ـ کرج ـ قزوین خبر داد و بر رعایت احتیاط و پرهیز از شتاب‌زدگی هنگام رانندگی تأکید کرد.

وی گفت: تردد خودرو‌ها در خط جنوبی آزادراه قزوین ـ کرج، محدوده مهرویلا تا پل فردیس، با ترافیک سنگین مواجه است.

رئیس پلیس راه البرز ادامه داد: در آزادراه کرج ـ تهران نیز از پل فردیس تا کلاک و در ادامه، محدوده جهان‌نما تا گرمدره، ترافیک سنگین گزارش شده است.

رئیس پلیس راه استان البرز با اشاره به وضعیت تردد در مسیر شمالی آزادراه کرج ـ قزوین تصریح کرد: در محدوده پل حصارک تا کمالشهر، حجم ترافیک در برخی مقاطع نیمه‌سنگین است.

سرهنگ کرمی از رانندگان خواست با توجه به افزایش حجم تردد، فاصله طولی مناسب با خودروی جلویی را رعایت کنند و از حرکات ناگهانی، عجله و شتاب در رانندگی بپرهیزند.