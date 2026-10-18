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حکم قضایی رفع تصرف اراضی ملی در روستای افراکتی قائمشهر پس از پایان مهلت تعیینشده اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، حکم قضایی رفع تصرف اراضی ملی در روستای افراکتی شهرستان قائمشهر، پس از پایان مهلت تعیینشده از سوی مدیرکل منابع طبیعی مازندران و با پیگیری رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان اجرا شد.
این عملیات با حضور فرمانده یگان حفاظت، سرجنگلبان بیشهسر، مسئول حراست، نیروهای حفاظتی، کارشناسان حقوقی و نقشهبرداری، قرقبانان صنایع چوب و کاغذ و مأموران انتظامی شهرک یثرب انجام شد.
در جریان اجرای حکم، موانع ایجادشده در اراضی ملی، از جمله نهالهای پاجوش و مغروسه، جمعآوری و عرصه موردنظر از ید متصرف خارج و به بیتالمال بازگردانده شد.
با توجه به وجود تعدادی درخت محصولدار در این عرصه، یک هفته مهلت برای برداشت محصول به متصرف داده شده است و ادامه اقدامات پس از پایان این مهلت انجام خواهد شد.
بر اساس این گزارش، اجرای حکم با هماهنگی دستگاههای مربوط و بدون بروز خسارت جانی و مالی به پایان رسید.