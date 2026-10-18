به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، حکم قضایی رفع تصرف اراضی ملی در روستای افراکتی شهرستان قائم‌شهر، پس از پایان مهلت تعیین‌شده از سوی مدیرکل منابع طبیعی مازندران و با پیگیری رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان اجرا شد.

این عملیات با حضور فرمانده یگان حفاظت، سرجنگلبان بیشه‌سر، مسئول حراست، نیرو‌های حفاظتی، کارشناسان حقوقی و نقشه‌برداری، قرقبانان صنایع چوب و کاغذ و مأموران انتظامی شهرک یثرب انجام شد.

در جریان اجرای حکم، موانع ایجادشده در اراضی ملی، از جمله نهال‌های پاجوش و مغروسه، جمع‌آوری و عرصه موردنظر از ید متصرف خارج و به بیت‌المال بازگردانده شد.

با توجه به وجود تعدادی درخت محصول‌دار در این عرصه، یک هفته مهلت برای برداشت محصول به متصرف داده شده است و ادامه اقدامات پس از پایان این مهلت انجام خواهد شد.

بر اساس این گزارش، اجرای حکم با هماهنگی دستگاه‌های مربوط و بدون بروز خسارت جانی و مالی به پایان رسید.