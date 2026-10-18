مدیرکل آموزش‌ و پرورش خوزستان از افزایش سرانه فضای ورزشی دانش‌ آموزان استان به نیم مترمربع با افزوده شدن ۸۰ فضای ورزشی به مدارس خبر داد و تأکید کرد: تقویت نشاط و شادابی دانش‌ آموزان، غایت فعالیت‌های تربیت‌ بدنی در مدارس است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ناصر علی فر در این مراسم با تأکید بر ضرورت ایجاد محیطی بانشاط برای دانش‌آموزان گفت: فعالیت‌های تربیت بدنی باید در خدمت سلامت جسم و روان دانش‌آموزان باشد و برگزاری المپیاد‌های ورزشی درون مدرسه‌ای نیز با هدف تقویت نشاط و شادابی آنان دنبال شود.

وی سلامت روان را از موضوعات مهم در تعلیم و تربیت دانست و افزود: سلامت روان اگر از سلامت جسم مهم‌تر نباشد، کم‌اهمیت‌تر نیست و یکی از راه‌های تقویت آن، توجه به سلامت جسمانی و فعالیت‌های ورزشی است.

مدیر کل آموزش و پرورش خوزستان همچنین یاد و خاطره شهدای وطن، قائد شهید وطن و به‌ویژه شهدای دانش‌آموز را گرامی داشت و تأکید کرد: ادای احترام به شهدا همواره در آغاز برنامه‌های آموزش و پرورش مورد توجه است و وظیفه داریم در کنار گرامیداشت یاد آنان، مروج سیره و روش زندگی شهدا باشیم.

علی فر با اشاره به توجه دولت به ورزش دانش‌آموزی اظهار کرد: امروز ۸۰ فضای ورزشی به مدارس استان افزوده می‌شود و با بهره‌برداری از این فضاها، سرانه فضای ورزشی دانش‌آموزان خوزستان به نیم مترمربع خواهد رسید.

وی با گرامیداشت هفته تربیت‌بدنی و اشاره به شعار «هویت، عدالت و کیفیت» گفت: تقویت هویت ملی از اهداف نظام تعلیم و تربیت است و ایجاد نشاط و شادابی در محیط مدارس می‌تواند یکی از راه‌های دستیابی به این هدف باشد.