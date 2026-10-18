مصرف CNG در خراسان جنوبی در ۲۰ روز مهر امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۰ درصد افزایش یافته که منجر به صرفه‌جویی بیش از ۳ میلیون و ۲۷۶ هزار لیتر بنزین در استان شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی منطقۀ خراسان‌جنوبی گفت: از یکم تا بیستم مهر ۱۴۰۵ بیش از ۳ میلیون و ۲۷۶ هزار متر مکعب CNG در استان مصرف شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۰ درصد افزایش یافته است.

محمدرضا عابدانی افزود: مصرف CNG در این مدت منجر به صرفه‌جویی بیش از ۳ میلیون و ۲۷۶ هزار لیتر بنزین در استان شده است.

وی گفت: استفاده از سوخت CNG نقش مؤثری در کاهش آلودگی هوا و کاهش هزینه‌های سوخت دارد و می‌تواند گزینه‌ای مقرون به‌صرفه در سبد سوخت خانوار‌ها باشد.