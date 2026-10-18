سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: وصول عوارض ارزش افزوده سهم وزارتخانه‌های ورزش و جوانان و آموزش‌وپرورش در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ با رشد ۹۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به ۶ هزار و ۹۷۶ میلیارد تومان رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سازمان امور مالیاتی کشور جزییاتی از میزان وصولی عوارض ارزش افزوده سهم ورزش همگانی در شش‌ماهه ابتدایی سال‌جاری ارایه داد که در مجموع نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۴، افزایش ۹۳ درصدی داشته است.

بر اساس این گزارش، در نیمه نخست امسال، مبلغ ۶ هزار و ۹۷۶ میلیارد تومان بابت ۲۷ صدم درصد عوارض ارزش افزوده سهم وزارتخانه‌های «ورزش و جوانان» و «آموزش و پرورش» وصول شده است. این رقم در دوره مشابه سال گذشته ۳ هزار و ۶۰۹ میلیارد تومان بوده است.