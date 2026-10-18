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برنامههای «نشان افتخار» با معرفی زندگی و دستاوردهای عباس سحاب، جغرافیدان و از پیشگامان نقشهنگاری نوین ایران از رادیو صبا و «من و فرزندم» با هدف تقویت درک متقابل نسلهای مختلف در خانواده، از رادیو تهران پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، همزمان با برگزاری رویداد ملی «ایران جان، مرکزی ایران»، برنامه «نشان افتخار» رادیو صبا به معرفی زندگی و دستاوردهای عباس سحاب، جغرافیدان و از پیشگامان نقشهنگاری نوین ایران میپردازد.
برنامه «نشان افتخار» به روایت زندگی و دستاوردهای عباس سحاب، چهره ماندگار جغرافیا و از پیشگامان نقشهنگاری نوین ایران میپردازد، مردی که از روستای فم در شهرستان تفرش برخاست و با عشق به شناخت سرزمینها، نام خود را در تاریخ علم و نقشهنگاری کشور ماندگار کرد.
این برنامه در همراهی با رویداد ملی «ایران جان، مرکزی ایران» نیز به معرفی چهرههای اثرگذار استان مرکزی میپردازد، مفاخری که نام و دستاوردهایشان بخشی از هویت و افتخارات این سرزمین است.
در این قسمت، مخاطبان با داستان زندگی عباس سحاب آشنا میشوند، جغرافیدان و نقشهنگاری که از همان سالهای جوانی، جغرافیا را به عرصهای برای کشف، شناخت و معرفی جهان تبدیل کرد. او که در روستای فم شهرستان تفرش دیده به جهان گشود، بعدها به یکی از چهرههای شاخص نقشهنگاری ایران تبدیل شد و بخش بزرگی از عمر خود را صرف تهیه و انتشار نقشهها و اطلسهای جغرافیایی کرد.
یکی از بخشهای جذاب کارنامه سحاب، تلاش گسترده او برای ترسیم و معرفی جغرافیای ایران و جهان در قالب نقشهها و اطلسهای گوناگون بود؛ آثاری که شناخت جغرافیایی را برای مخاطبان گستردهتری امکانپذیر میکرد. او با تأسیس مؤسسه جغرافیایی و نقشهنگاری سحاب، فعالیت حرفهای خود را گسترش داد و در مسیر تولید و انتشار آثار جغرافیایی، نقشی ماندگار ایفا کرد.
سحاب تنها به تهیه نقشه بسنده نکرد، او به گردآوری، تدوین و انتشار اطلاعات جغرافیایی نیز توجه داشت و کوشید تصویری روشنتر از سرزمینها، مرزها و ویژگیهای جغرافیایی ایران و جهان ارائه کند. فعالیتهای او در زمینه تهیه نقشهها و اطلسهای آموزشی و جغرافیایی، بخشی از تلاش گستردهاش برای گسترش دانش جغرافیا و دسترسپذیر کردن اطلاعات جغرافیایی بود.
روایت زندگی عباس سحاب، از روستای فم تفرش تا فعالیتهای گسترده در عرصه نقشهنگاری، نمونهای از پیوند ریشههای بومی با دستاوردهای ملی و علمی است، روایتی که نشان میدهد چهرههای برخاسته از شهرها و روستاهای ایران چگونه میتوانند با دانش، پشتکار و خلاقیت، در حافظه علمیکشور جایگاهی ماندگار پیدا کنند.
برنامه «نشان افتخار» در این قسمت با بازخوانی فرازهایی از زندگی و فعالیتهای عباس سحاب، ضمن پاسداشت این چهره برجسته علمی، سهم شهرستان تفرش و استان مرکزی را در پرورش مفاخر ایران یادآوری میکند و در چارچوب رویداد ملی «ایران جان، مرکزی ایران»، مخاطبان را به شناخت بیشتر گنجینههای انسانی و فرهنگی این دیار فرامیخواند.
برنامه «نشان افتخار» امروز ساعت ۱۱:۳۰، از رادیو صبا پخش میشود.
برنامه «من و فرزندم» جمعهها، ساعت ۱۰:۰۰، از رادیو تهران پخش میشود.
تهیهکننده برنامه «من و فرزندم» گفت: هدف از تولید و پخش این برنامه در قالب مسابقه، تقویت درک متقابل نسلهای مختلف در خانواده است.
ساناز باقری، افزود: هدف ما در این برنامه قهرمانسازی از خانوادهها نیست، بلکه میخواهیم با روایت تجربههای واقعی، درک متقابل نسلها را تقویت کنیم. تحولات فرهنگی و فناوری، رابطه نسلها را دشوارتر کرده است. «من و فرزندم» با تلفیق مسابقه، نمایش رادیویی و تحلیل روانشناختی، خانوادهها را از شنونده توصیههای یکطرفه به بازیگران اصلی گفتوگو تبدیل میکند.
وی گفت: این برنامه پلی برای عبور از شکاف نسلی ناشی از تحولات فناوری و ارزشهاست. رسانه صوتی میتواند بستری صمیمی برای گفتوگوی صادقانه و نزدیکی نسلها باشد.
باقری، تعامل دوسویه را وجه تمایز برنامه دانست و افزود: در این برنامه خانوادهها در چالشهای طراحی شده شرکت میکنند، در نمایشهای رادیویی نقش میگیرند و تجربههایشان را از این طریق بازگو میکنند. در طراحی بخشها از دیدگاه متخصصان روانشناسی خانواده، مددکاری اجتماعی و جامعهشناسی بهره گرفتهایم و حضور روانشناس بهعنوان داور ثابت، رویکرد تخصصی برنامه را تقویت میکند.
مخاطبان برنامه والدین حدود ۳۵ تا ۶۰ سال و فرزندان ۸ تا ۲۰ سال هستند. پدربزرگها، مادربزرگها و دیگر اعضای خانواده نیز میتوانند با روایتها همراه شوند. در این برنامه مسائل خانوادگی در چارچوبی محترمانه و از طریق نمایشهای رادیویی، داستانهای فرضی و بخش «اگه من بودم» طرح میشوند. هدف قضاوت یا افشاگری نیست، بلکه حل مسئله و تقویت رابطه است. حفظ امنیت روانی و حریم شخصی شرکتکنندگان، صداقت، آموزش غیرمستقیم و سرگرمی از اولویتهای برنامه است.
وی درباره انتخاب شرکتکنندهها گفت: خانوادهها از طریق تماس تلفنی، شبکههای اجتماعی، پایگاه اینترنتی رادیو تهران با برنامه ارتباط میگیرند. پس از گفتوگوی اولیه، خانوادههایی انتخاب میشوند که تجربههایشان برای دیگران آموزنده باشد و به مخاطب کمک کند مسائل مشترک زندگیاش را در روایت دیگران ببیند.