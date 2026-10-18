برنامه‌های «نشان افتخار» با معرفی زندگی و دستاورد‌های عباس سحاب، جغرافی‌دان و از پیشگامان نقشه‌نگاری نوین ایران از رادیو صبا و «من و فرزندم» با هدف تقویت درک متقابل نسل‌های مختلف در خانواده، از رادیو تهران پخش می‌شود.

«نشان افتخار» و «من و فرزندم»، از رادیو

«نشان افتخار» و «من و فرزندم»، از رادیو

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، هم‌زمان با برگزاری رویداد ملی «ایران جان، مرکزی ایران»، برنامه «نشان افتخار» رادیو صبا به معرفی زندگی و دستاورد‌های عباس سحاب، جغرافی‌دان و از پیشگامان نقشه‌نگاری نوین ایران می‌پردازد.

برنامه «نشان افتخار» به روایت زندگی و دستاورد‌های عباس سحاب، چهره ماندگار جغرافیا و از پیشگامان نقشه‌نگاری نوین ایران می‌پردازد، مردی که از روستای فم در شهرستان تفرش برخاست و با عشق به شناخت سرزمین‌ها، نام خود را در تاریخ علم و نقشه‌نگاری کشور ماندگار کرد.

این برنامه در همراهی با رویداد ملی «ایران جان، مرکزی ایران» نیز به معرفی چهره‌های اثرگذار استان مرکزی می‌پردازد، مفاخری که نام و دستاوردهایشان بخشی از هویت و افتخارات این سرزمین است.

در این قسمت، مخاطبان با داستان زندگی عباس سحاب آشنا می‌شوند، جغرافی‌دان و نقشه‌نگاری که از همان سال‌های جوانی، جغرافیا را به عرصه‌ای برای کشف، شناخت و معرفی جهان تبدیل کرد. او که در روستای فم شهرستان تفرش دیده به جهان گشود، بعد‌ها به یکی از چهره‌های شاخص نقشه‌نگاری ایران تبدیل شد و بخش بزرگی از عمر خود را صرف تهیه و انتشار نقشه‌ها و اطلس‌های جغرافیایی کرد.

یکی از بخش‌های جذاب کارنامه سحاب، تلاش گسترده او برای ترسیم و معرفی جغرافیای ایران و جهان در قالب نقشه‌ها و اطلس‌های گوناگون بود؛ آثاری که شناخت جغرافیایی را برای مخاطبان گسترده‌تری امکان‌پذیر می‌کرد. او با تأسیس مؤسسه جغرافیایی و نقشه‌نگاری سحاب، فعالیت حرفه‌ای خود را گسترش داد و در مسیر تولید و انتشار آثار جغرافیایی، نقشی ماندگار ایفا کرد.

سحاب تنها به تهیه نقشه بسنده نکرد، او به گردآوری، تدوین و انتشار اطلاعات جغرافیایی نیز توجه داشت و کوشید تصویری روشن‌تر از سرزمین‌ها، مرز‌ها و ویژگی‌های جغرافیایی ایران و جهان ارائه کند. فعالیت‌های او در زمینه تهیه نقشه‌ها و اطلس‌های آموزشی و جغرافیایی، بخشی از تلاش گسترده‌اش برای گسترش دانش جغرافیا و دسترس‌پذیر کردن اطلاعات جغرافیایی بود.

روایت زندگی عباس سحاب، از روستای فم تفرش تا فعالیت‌های گسترده در عرصه نقشه‌نگاری، نمونه‌ای از پیوند ریشه‌های بومی با دستاورد‌های ملی و علمی است، روایتی که نشان می‌دهد چهره‌های برخاسته از شهر‌ها و روستا‌های ایران چگونه می‌توانند با دانش، پشتکار و خلاقیت، در حافظه علمی‌کشور جایگاهی ماندگار پیدا کنند.

برنامه «نشان افتخار» در این قسمت با بازخوانی فراز‌هایی از زندگی و فعالیت‌های عباس سحاب، ضمن پاسداشت این چهره برجسته علمی، سهم شهرستان تفرش و استان مرکزی را در پرورش مفاخر ایران یادآوری می‌کند و در چارچوب رویداد ملی «ایران جان، مرکزی ایران»، مخاطبان را به شناخت بیشتر گنجینه‌های انسانی و فرهنگی این دیار فرامی‌خواند.

برنامه «نشان افتخار» امروز ساعت ۱۱:۳۰، از رادیو صبا پخش می‌شود.

برنامه «من و فرزندم» جمعه‌ها، ساعت ۱۰:۰۰، از رادیو تهران پخش می‌شود.

تهیه‌کننده برنامه «من و فرزندم» گفت: هدف از تولید و پخش این برنامه در قالب مسابقه، تقویت درک متقابل نسل‌های مختلف در خانواده است.

ساناز باقری، افزود: هدف ما در این برنامه قهرمان‌سازی از خانواده‌ها نیست، بلکه می‌خواهیم با روایت تجربه‌های واقعی، درک متقابل نسل‌ها را تقویت کنیم. تحولات فرهنگی و فناوری، رابطه نسل‌ها را دشوارتر کرده است. «من و فرزندم» با تلفیق مسابقه، نمایش رادیویی و تحلیل روان‌شناختی، خانواده‌ها را از شنونده توصیه‌های یک‌طرفه به بازیگران اصلی گفت‌و‌گو تبدیل می‌کند.

وی گفت: این برنامه پلی برای عبور از شکاف نسلی ناشی از تحولات فناوری و ارزش‌هاست. رسانه صوتی می‌تواند بستری صمیمی برای گفت‌وگوی صادقانه و نزدیکی نسل‌ها باشد.

باقری، تعامل دوسویه را وجه تمایز برنامه دانست و افزود: در این برنامه خانواده‌ها در چالش‌های طراحی شده شرکت می‌کنند، در نمایش‌های رادیویی نقش می‌گیرند و تجربه‌هایشان را از این طریق بازگو می‌کنند. در طراحی بخش‌ها از دیدگاه متخصصان روان‌شناسی خانواده، مددکاری اجتماعی و جامعه‌شناسی بهره گرفته‌ایم و حضور روان‌شناس به‌عنوان داور ثابت، رویکرد تخصصی برنامه را تقویت می‌کند.

مخاطبان برنامه والدین حدود ۳۵ تا ۶۰ سال و فرزندان ۸ تا ۲۰ سال هستند. پدربزرگ‌ها، مادربزرگ‌ها و دیگر اعضای خانواده نیز می‌توانند با روایت‌ها همراه شوند. در این برنامه مسائل خانوادگی در چارچوبی محترمانه و از طریق نمایش‌های رادیویی، داستان‌های فرضی و بخش «اگه من بودم» طرح می‌شوند. هدف قضاوت یا افشاگری نیست، بلکه حل مسئله و تقویت رابطه است. حفظ امنیت روانی و حریم شخصی شرکت‌کنندگان، صداقت، آموزش غیرمستقیم و سرگرمی از اولویت‌های برنامه است.

وی درباره انتخاب شرکت‌کننده‌ها گفت: خانواده‌ها از طریق تماس تلفنی، شبکه‌های اجتماعی، پایگاه اینترنتی رادیو تهران با برنامه ارتباط می‌گیرند. پس از گفت‌وگوی اولیه، خانواده‌هایی انتخاب می‌شوند که تجربه‌هایشان برای دیگران آموزنده باشد و به مخاطب کمک کند مسائل مشترک زندگی‌اش را در روایت دیگران ببیند.