تعاون روستایی خراسان شمالی با هدف صیانت از تولیدات کشاورزی و دسترسی بهتر بهره‌برداران به نهاده‌های کشاورزی، از تأمین و توزیع ۲۱۵۰ تن کود اوره سهمیه مختص تعاون روستایی در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، مهدی یزدانی، مدیر تعاون روستایی استان گفت: شبکه تعاون روستایی در راستای عمل به وظایف حمایتی خود تاکنون موفق به تأمین ۲۱۵۰ تن کود اوره از محل سهمیه‌های مصوب خاص تعاون روستایی شده است.

وی با اشاره به شیوه توزیع این نهاده مهم افزود: عملیات توزیع این حجم از کود شیمیایی از طریق کارگزاری‌های وابسته به شرکت‌های تعاونی روستایی و تشکل‌های تحت پوشش، در سراسر استان آغاز شده و با نظارت لازم و از طریق سامانه‌های مرتبط در حال اجراست.