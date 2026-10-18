به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان گفت: در این طرح، خدماتی از جمله ویزیت پزشکی و ارائه داروی رایگان، اندازه‌گیری فشار خون و قند خون، آموزش کمک‌های اولیه و توزیع بسته‌های بهداشتی به ساکنان روستا ارائه شد.

طاهری افزود: افزایش آگاهی‌های بهداشتی، پیشگیری از بیماری‌ها، ترویج فرهنگ خودمراقبتی و کمک به ارتقای سلامت جامعه روستایی از اهداف این طرح بود.