به گزارش خبرگزاری صدا و سیما حسن قشقاوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲۶ مهر ماه) مجلس که به صورت مجازی برگزار شد، در تشریح گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد بررسی صلاحیت و برنامه‌های ارائه شده مهرداد اخلاقی کتابچی وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی گفت: در اجرای ماده ۲۰۲ آیین نامه داخلی مجلس کمیسیون امنیت ملی در روز‌های یکشنبه ۱۹ و ۲۵ مهرماه جلساتی به منظور بررسی برنامه و صلاحیت مهرداد اخلاقی کتابچی به عنوان وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح با حضور اعضا تشکیل داد و ضمن بررسی سوابق برنامه‌های ایشان را استماع کرد.

وی ادامه داد: اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با استماع مجموعه برنامه‌ها و سیاست‌ها و سابقه عملکردی و مسئولیتی و سطوح علمی، همچنین برنامه ریزی مؤثر در قدرت افزایی نیرو‌های مسلح، ایشان را با اکثریت آرا واجد شرایط وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح دانسته‌اند.

برای مشاهده متن گزارش کمیسیون بر روی لینک زیر کلیک کنید: