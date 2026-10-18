معاون تربیت‌بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش گفت: با همراهی سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس و مشارکت خیرین نیک‌اندیش، سال گذشته در قالب طرح «میدان همدلی» ۲ هزار و ۸۶۲ فضای ورزشی شامل چمن‌های مصنوعی، کفپوش فضا‌های روباز و کلاس‌های درس تربیت‌بدنی تحویل مدارس شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، معاون تربیت‌بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش با اشاره به آغاز رسمی المپیاد ورزشی درون‌مدرسه‌ای در ۷۴۷ منطقه آموزشی کشور، از زیر پوشش قرار گرفتن بیش از ۶ میلیون دانش‌آموز در این رویداد، آموزش مهارت‌های ورزشی به بیش از یک میلیون دانش‌آموز متوسطه اول، بهره‌برداری از هزارو ۵۲۰ فضای ورزشی نوساز و رونمایی از شیوه‌نامه عملیاتی توسعه فوتبال در مدارس با هدف «ارزان‌سازی ورزش» خبر داد.

محمد جعفری در آیین افتتاحیه المپیاد ورزشی درون‌مدرسه‌ای ضمن تبریک فرارسیدن هفته تربیت‌بدنی و ورزش و قدردانی از تلاش‌های معلمان ورزش سراسر کشور اظهار کرد: تمام برنامه‌ها و فعالیت‌های این حوزه با رویکرد «کیفیت‌محور، ارزش‌محور، اخلاق‌محور، فراگیر و مشارکت‌محور» طراحی شده‌اند و به صورت هم‌زمان در ساعات رسمی و فوق‌برنامه آموزشی در مدارس کشور پیگیری می‌شوند.

وی افزود: امروز بیست‌وششم مهرماه، زنگ آغاز المپیاد ورزشی درون‌مدرسه‌ای به‌صورت هماهنگ در ۷۴۷ منطقه آموزشی کشور به صدا درآمد و پیش‌بینی می‌شود در طول سال تحصیلی، بیش از ۶ میلیون دانش‌آموز در مقاطع و مناسبت‌های مختلف تحت پوشش این المپیاد پرنشاط قرار گیرند.

آموزش مهارت‌های تخصصی به بیش از یک‌میلیون دانش‌آموز و آغاز به کار شبکه «شمیم»

معاون تربیت‌بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش در تشریح روزشمار و برنامه‌های تحولی این هفته گفت: فردا (دوشنبه) در راستای تکالیف برنامه هفتم پیشرفت و تأکیدات ویژه وزیر آموزش و پرورش، طرح ملی «مهارت‌آموزی ورزشی؛ هر دانش‌آموز یک مهارت» به میزبانی استان قم کلید می‌خورد. بر اساس این طرح، یک میلیون و ۶۸ هزار و ۴۲۴ دانش‌آموز دوره اول متوسطه در چهار رشته پایه فوتسال، والیبال، بسکتبال و هندبال آموزش‌های تخصصی را دریافت خواهند کرد.

وی ادامه داد: هم‌زمان با این طرح، شبکه ملی یادگیری منابع انسانی با نام «طرح شمیم» برای معلمان، مربیان، داوران، اولیا و دانش‌آموزان به مرحله اجرا درمی‌آید که شامل برگزاری ۹ هزار و ۴۶۴ دوره آموزشی حضوری و مجازی در ۷۴۷ منطقه کشور خواهد بود.

بهره‌برداری از ۱۵۲۰ فضای ورزشی در قالب نهضت توسعه فضا‌ها

جعفری به اقدامات جهادی در حوزه توسعه زیرساخت‌ها اشاره کرد و گفت: با همراهی سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس و مشارکت خیرین نیک‌اندیش، سال گذشته در قالب طرح «میدان همدلی» ۲ هزار و ۸۶۲ فضای ورزشی شامل چمن‌های مصنوعی، کفپوش فضا‌های روباز و کلاس‌های درس تربیت‌بدنی تحویل مدارس شد. برای سال جاری نیز احداث و تجهیز ۳ هزار فضای ورزشی هدف‌گذاری شده است که در گام نخست، روز گذشته با دستور رئیس‌جمهور محترم ۱۵۲۰ فضای ورزشی به مرحله بهره‌برداری رسید و روز سه‌شنبه نیز اقدامات تکمیلی آن در سطح مناطق پیگیری خواهد شد.

انتخابات انجمن‌های ورزشی و گرامیداشت معلمان شهید

وی در ادامه با تأکید بر نقش محوری دانش‌آموزان در مدیریت رویداد‌های ورزشی تصریح کرد: روز چهارشنبه، انتخابات انجمن‌های ورزشی دانش‌آموزی را به‌عنوان بستری برای تربیت مدیران و رهبران آینده ورزش کشور برگزار خواهیم کرد. همچنین روز پنج‌شنبه، پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت با ادای احترام به مقام شامخ شهدای فرهنگی، به‌ویژه معلم تربیت‌بدنی شهید سرکار خانم «فاطمه شهدادی»، به میزبانی شهرستان میناب استان هرمزگان و در سراسر کشور برگزار می‌شود.

معاون وزیر آموزش و پرورش اجرای رویداد همگانی «میدان پویا، شهر پویا، دانش‌آموز پویا و خانواده پویا» در روز جمعه به میزبانی استان گیلان و افتتاح کانون‌های ورزشی طرح «شهید سعید طوقانی» در قالب ۲۳ هزار و ۱۸۴ کانون به میزبانی استان قزوین در روز شنبه را از دیگر برنامه‌های تقویم این هفته برشمرد.

رونمایی از شیوه‌نامه توسعه فوتبال دانش‌آموزی با هدف ارزان‌سازی ورزش

جعفری از رونمایی رسمی شیوه‌نامه عملیاتی توسعه ورزش فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی در مدارس با حضور مسئولان فدراسیون فوتبال خبر داد و خاطرنشان کرد: این اقدام بر مبنای راهبرد دولت و رئیس‌جمهور محترم برای «ارزان‌سازی و همگانی‌کردن ورزش» انجام می‌گیرد تا بتوانیم نشاط، امیدآفرینی و سلامت جسمی و روانی را به دورترین مدارس و محلات سراسر ایران هدیه دهیم.