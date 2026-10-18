به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ حجت الاسلام موسی احمدی درباره دستاورد‌های سفر اخیر سرپرست وزارت نفت گفت: در این سفر، دغدغه‌های مسئولان و مردم درباره تأمین سوخت زمستانی، گاز موردنیاز مناطق سردسیر و همچنین خسارت‌های واردشده به پالایشگاه‌ها در جریان جنگ تحمیلی سوم بررسی شد.

وی افزود: عملیات آواربرداری در مجموعه‌های آسیب‌دیده انجام شده و گزارش‌هایی نیز درباره روند بازسازی پالایشگاه‌ها ارائه شده است. حمید بورد پیش‌تر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران بود و بخشی از قرارداد‌ها و پیمان‌های مرتبط با بازسازی نیز در دوره مسئولیت وی امضا شده بود.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وزارت نفت با جدیت وظایف خود را انجام می‌دهد و امور مربوط به شرکت‌های تابعه را پیگیری می‌کند. ما نیز تمام تلاش و توان خود را به کار گرفته‌ایم تا پالایشگاه‌های آسیب‌دیده در کوتاه‌ترین زمان ممکن بازسازی شوند و به چرخه بهره‌برداری بازگردند.

احمدی با اشاره به بازدید‌های میدانی از مناطق آسیب‌دیده تصریح کرد: بازدید‌های متعددی از فاز‌ها و واحد‌های آسیب‌دیده انجام شد و پس از بازدید از پالایشگاه‌ها و مجتمع‌های پتروشیمی، نشست‌هایی با مدیران عامل و پیمانکاران برگزار شد. در این نشست‌ها، آخرین وضع آواربرداری و میزان پیشرفت عملیات بازسازی بررسی شد.

وی بیان کرد: با توجه به گزارش‌های ارائه‌شده درباره روند بازسازی و بازگشت نزدیک به ۱۰۰ میلیون مترمکعب گاز در روز به چرخه تولید، انتظار می‌رود تا اوایل دی‌ماه ظرفیت بیشتری نیز به مدار تولید بازگردد و در نتیجه، محدودیت‌های پیش‌بینی‌شده برای زمستان به حداقل برسد.