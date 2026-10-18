نشست یک روزه مدیران مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی مناطق مختلف شهرستان اشکذر با هدف تبادل تجربیات، بررسی دستاورد‌های اخیر و قدردانی از تلاش‌های مدیران در مسیر ارتقای کیفیت فعالیت‌های آموزشی و پرورشی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، در این نشست، دستاورد‌ها و اقدامات مجموعه آموزش و پرورش شهرستان و مدارس در مدت اخیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مدیران به تبادل دیدگاه‌ها و تجربیات خود در زمینه پیشبرد برنامه‌های آموزشی، پرورشی و اجرایی پرداختند.

همچنین از تلاش‌ها و زحمات مدیران مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی در آماده سازی و رقم زدن سال تحصیلی جدیدی باشکوه، آرام و پربار قدردانی شد؛ تلاش‌هایی که با برنامه ریزی، مسئولیت پذیری و همراهی عوامل آموزشی و اجرایی، زمینه ساز آغاز مطلوب سال تحصیلی و ارتقای کیفیت خدمت رسانی به دانش آموزان است.

در پایان، بر استمرار همدلی، تعامل و هم افزایی میان مدیران و مجموعه مدیریت آموزش و پرورش شهرستان برای تحقق اهداف آموزشی و تربیتی و تداوم روند پیشرفت مدارس تاکید شد.

لازم به ذکر است هشت هزار دانش آموز در هفتاد و دو آموزشگاه در شهرستان اشکذر مشغول به تحصیل می‌باشند.