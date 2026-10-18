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نبود سیاستگذاری یکپارچه، فاصله تحقیقات تا تولید و ضعف پیوند میان کشاورزان و صنایع فرآوری، از موانع اصلی بهرهگیری از ظرفیت گیاهان دارویی ایران در بازارهای جهانی است.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، ایران با برخورداری از تنوع اقلیمی و ذخایر ژنتیکی ارزشمند، ظرفیت بالایی برای تولید و فرآوری گیاهان دارویی دارد؛ اما این توانمندی هنوز به جایگاه متناسبی در بازار جهانی تبدیل نشده و بخشی از نیاز صنایع دارویی و غذایی کشور به مواد اولیه از طریق واردات تأمین میشود.
در این میان، برنامه هفتم توسعه با تأکید بر بهرهوری آب، سازگاری با تغییرات اقلیمی، توسعه کشاورزی دانشبنیان و گسترش صادرات غیرنفتی، فرصتی برای بازنگری در سیاستهای این بخش فراهم کرده است. با این حال، تحقق این اهداف به اصلاح چالشهای ساختاری در حوزه تحقیقات، تولید، ترویج و بازار نیاز دارد.
پراکندگی طرحهای تحقیقاتی، غلبه طرحهای کوتاهمدت و ارتباط ناکافی پژوهشها با نیازهای واقعی تولید، از مهمترین موانع توسعه گیاهان دارویی است. بخشی از تحقیقات نیز بهصورت منسجم به موضوعاتی مانند افزایش بهرهوری آب، سازگاری با شرایط اقلیمی و تقویت زنجیره ارزش نمیپردازد.
همچنین، ظرفیتهای علمی حوزههایی مانند اکولوژی، زراعت، فیتوشیمی و اقتصاد کمتر در قالب برنامههای مشترک و مسئلهمحور به کار گرفته میشوند. ضعف نظام ترویج نیز موجب میشود یافتههای علمی بهاندازه کافی به کشاورزان منتقل نشود.
تقویت ترویج تخصصی و تربیت مروجان آشنا با ویژگیهای فنی و اقتصادی گیاهان دارویی میتواند به انتقال مؤثر دانش و افزایش بهرهوری در این بخش کمک کند.
گسترش سطح زیرکشت بدون ارزیابی منابع آبی، شرایط اقلیمی و نیاز بازار، ممکن است به تولید نامتوازن و کاهش توجیه اقتصادی فعالیت کشاورزان منجر شود.
از سوی دیگر، برداشت از رویشگاههای طبیعی، ضرورت توسعه اهلیسازی و کشت گونههای اولویتدار در مناطق مستعد را افزایش داده است. این رویکرد میتواند ضمن تأمین پایدار مواد اولیه صنایع، فشار بر ذخایر طبیعی را کاهش دهد و به حفاظت از تنوع زیستی کمک کند.
نبود ارتباط مؤثر میان تولیدکنندگان و صنایع تبدیلی و فرآوری نیز از دیگر چالشهای این حوزه است. هنگامی که کیفیت محصول و میزان ماده مؤثره آن در قیمتگذاری نقش مشخصی نداشته باشد، انگیزه کشاورزان برای تولید محصولات باکیفیت کاهش مییابد و سهم آنها از ارزش افزوده نهایی محدود میماند.
برای بهرهگیری از ظرفیت گیاهان دارویی در چارچوب برنامه هفتم توسعه، پنج محور سیاستی قابل طرح است:
۱. تغییر رویکرد در سیاستگذاری: عبور از تمرکز صرف بر افزایش سطح زیرکشت و حرکت به سمت ارتقای بهرهوری، برنامهریزی بلندمدت و توسعه زنجیره ارزش متناسب با مزیتهای منطقهای و نیاز بازار.
۲. ایجاد سازوکار هماهنگی بینبخشی: تعیین متولی مشخص با مشارکت دستگاههایی مانند وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان برنامه و بودجه و بخش خصوصی برای هماهنگی سیاستها و تعیین اولویتهای مشترک.
۳. بازطراحی نظام تحقیقات و ترویج: تعریف طرحهای پژوهشی بر اساس نیاز تولیدکنندگان و بازار، مسائل واقعی بخش و اهداف برنامه هفتم، همراه با تقویت شبکه تخصصی ترویج گیاهان دارویی.
۴. هدفمند کردن حمایتها: پشتیبانی از اهلیسازی و کشت گونههای اولویتدار در مناطق مستعد، توسعه کشت قراردادی و ارائه مشوقهای مالیاتی و بیمهای بهمنظور کاهش ریسک تولید و تقویت صنایع تبدیلی و فرآوری در مناطق تولید.
۵. اصلاح نظام قیمتگذاری و بازار: ایجاد سازوکارهای شفاف برای قیمتگذاری بر اساس کیفیت و میزان ماده مؤثره محصول و شفافسازی زنجیره تأمین با هدف افزایش انگیزه تولید محصولات باکیفیت و توزیع متوازنتر ارزش افزوده.
برنامه هفتم؛ فرصتی برای تحول ساختاری
توسعه گیاهان دارویی تنها با افزایش تولید و گسترش سطح زیرکشت محقق نمیشود؛ بلکه به سیاستگذاری هماهنگ، پژوهشهای کاربردی، ترویج تخصصی، حفاظت از منابع طبیعی و شکلگیری زنجیره ارزش کارآمد نیاز دارد.
در صورت تحقق این الزامات، گیاهان دارویی میتوانند به یکی از محورهای توسعه کشاورزی دانشبنیان، سازگار با محدودیت منابع آب و دارای ارزش افزوده بالا تبدیل شوند؛ مسیری که علاوه بر تقویت اقتصاد کشاورزی و توسعه صادرات، زمینه بهرهبرداری پایدار از ظرفیتهای بومی و ذخایر ژنتیکی کشور را فراهم میکند.