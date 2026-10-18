مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه از عشایر استان خواست تا پیش از ۳۰ آبان‌، از ورود دام‌های خود به مراتع مناطق گرمسیری خودداری کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز کرمانشاه، محمدحسین رستمی، با اشاره به زمان‌بندی کوچ پاییزه عشایر استان در سال ۱۴۰۵ گفت: بر اساس برنامه تعیین‌شده، ورود دام به مراتع قشلاقی از ۳۰ آبان‌ماه مجاز خواهد بود.

وی افزود: برای ورود زودهنگام دام به مراتع و همچنین چرای دام بیش از ظرفیت مجاز، مطابق ضوابط قانونی جریمه‌هایی در نظر گرفته شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه با تأکید بر ضرورت رعایت ظرفیت چرای مراتع گفت: زمان کوچ و ظرفیت مجاز چرا در سامان‌های عرفی باید متناسب با شرایط هر مرتع، ضوابط بهره‌برداری و مفاد پروانه چرای دام تعیین شود تا از ورود زودهنگام دام و چرای بیش از ظرفیت مراتع جلوگیری شود.

وی با بیان اینکه رعایت زمان‌بندی کوچ در حفاظت از پوشش گیاهی و مدیریت منابع طبیعی نقش مهمی دارد، از عشایر خواست تقویم تعیین‌شده را رعایت کنند و از ورود زودهنگام دام به مراتع قشلاقی بپرهیزند تا ضمن جلوگیری از تخریب مراتع، مشمول جریمه‌های قانونی نشوند.