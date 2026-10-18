به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی قم، با اشاره به آغاز فصل کشت پاییزه در استان اظهار داشت: کشت پاییزه با استفاده از ارقام مناسب و پربازده در قالب تولید محصولات راهبردی همچون گندم، جو و کلزا در سطح ۲۵.۵ هزار هکتار از مزارع استان انجام می‌شود.

سید محمد سعادتی، افزود: در سال زراعی جدید، ۵ هزار هکتار به کشت گندم، ۱۸ هزار و ۵۰۰ هکتار به کشت جو و ۲ هزار هکتار به کشت کلزا اختصاص یافته است.

وی با اشاره به اینکه روند کشت کلزا در قم آغاز شده و کشت گندم و جو نیز به‌زودی کلید می‌خورد، تصریح کرد: در تمامی این محصولات از ارقام باکیفیت و متناسب با شرایط آب‌وهوایی استان استفاده می‌شود. کشت جو بیشتر در مناطق قمرود و قنوات، کشت گندم اغلب در حومه شهر قم و شهرستان جعفرآباد و کشت کلزا نیز عمدتاً در شهرستان جعفرآباد صورت می‌گیرد.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی قم یادآور شد: نهاده‌های مورد نیاز کشت پاییزه شامل بذر، کود و سموم برای کشاورزان تأمین و آماده شده است و تلاش می‌کنیم با کمک بهره‌برداران و بر اساس الگوی کشت استان، شرایط تولید پایدار محصولات راهبردی را به بهترین شکل فراهم کنیم.

گفتنی است بخش کشاورزی ۶ درصد از ارزش‌افزوده استان قم را به خود اختصاص داده و ۵۰ هزار نفر به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در این حوزه فعالند. میزان متوسط تولید سالانه بخش کشاورزی قم بیش از ۸۵۰ هزار تُن در حوزه‌های زراعی، باغی، دامی، شیلات و گلخانه‌ای است و کشاورزی به‌تنهایی حدود ۵۰ درصد اشتغال روستاییان استان را تأمین می‌کند.