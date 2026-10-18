معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران با اشاره به اینکه بیش از ۵۰۰ طرح بزرگ و کوچک در مناطق شهرداری در حال انجام است، گفت: تا زمانی که انسجام، وحدت، توسل به خدا و تبعیت از رهبر عزیز را داریم قطعا در مبارزه با دشمن پیروز هستیم.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، لطف‌الله فروزنده در مراسم بهره برداری از مجموعه آبی گلشن و افتتاح ۱۳ پروژه منطقه ۴ به ارزش یک هزار میلیارد تومان که صبح امروز یکشنبه ۲۶ مهر در دویست و سی و چهارمین پویش امید و افتخار، برگزار شد، اظهار کرد: کشور در شرایط خاصی به سر می‌برد و در این شرایط نیاز به امید و تلاش و حرکت داریم. حتما این شرایط با موفیت پشت سر گذاشته می‌شود و در تاریخ ما ثبت خواهد شد.

وی با تاکید بر این که امروز وظیفه ما ایجاد حس امید و نشاط در جامعه است، افزود: در این دوره از مدیریت شهری مساله برقی سازی تهران در دستور کار قرار گرفت و به عنوان یک باور پذیرفته شد و شاهد تاکسی‌ها و اتوبوس‌های برقی در ناوگان حمل و نقل عمومی شهر هستیم. توسعه حمل و نقل عمومی از جمله مترو در این دوره با جدیت پیگیری شد؛ ۲۴ ایستگاه مترو و ۵۰ کیلومتر مسیر به مترو اضافه شد. همچنین احداث ۴ خط جدید با ۲۰۰ کیلومتر مسیر آغاز شده و بیش از ۲ هزار اتوبوس وارد شده در این دوره نشان از افق روشن در توسعه حمل و نقل عمومی دارد.

فروزنده ادامه داد: علاوه بر این توسعه بزرگراه ها، اجرای بیش از ۶ میلیون تن آسفالت و توسعه فضای سبز به میزان ۱۱ هزار هکتار در این دوره انجام شد.

معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران با بیان این مطلب که توجه به مساله ورزش از تاکیدات شهردار تهران است، اضافه کرد: حدود ۸۸۰ مجموعه ورزشی در تهران توسط شهرداری به شهروندان خدمت رسانی می‌کند و حدود ۵۰ پروژه در این حوزه در دست اجرا است.

وی با اشاره به موضوع ساماندهی و جمع آوری معتادان متجاهر، بیان کرد: بیش از ۵۰ هزار معتادان متجاهر جمع آوری شده که بیش از ۲۰ هزار از این معتادان را خود شهرداری نگهداری می‌کند. همچنین ۷ هزار کودک کار در مراکز مربوطه در حال آموزش هستند.

وی بیان کرد: امروز در روددره فرحزاد و دیگر کلونی‌ها معتادان جمع آوری شدند و بیش از ۵۰ هکتار فضای روددره در اختیار شهروندان قرار گرفته و ۵۰ هزار هکتار دیگر نیز در حال اضافه شدن است و دیگر شاهد کلونی معتادان در شهر نیستیم.

فروزنده با بیان اینکه بیش از ۵۰۰ پروژه بزرگ و کوچک در مناطق شهرداری در حال انجام است که تلاش می‌کنیم تا پایان سال به اتمام برسد، عنوان کرد: یکی از قله‌های افتخار ما در شهرداری در بحث جنگ بود. در جنگ همکاران با فوریت در صحنه حضور پیدا کردند و در جنگ همکاران در بحث استقرار شهروندان آسیب‌دیده در هتل‌ها و تهیه مسکن و پرداخت ودیعه مسکن به مردم خدمت کردند.

معاون شهردار تهران گفت: طرح تورم صفر را برای کاهش فشار اقتصادی دشمن اجرا کردیم و شهرداری در صحنه کالا‌های اساسی وارد شد و تا ۶ ماه کالا‌های اساسی را با قیمت ثابت تقدیم شهروندان می‌کند. همچنین بازارچه از تولید تا مصرف را ایجاد کردیم تا تولیدات از استان‌ها بدون واسطه به این بازارچه‌ها برسد.

وی خاطرنشان کرد: تا این انسجام، وحدت، توسل به خدا و تبعیت از رهبر عزیز را داریم قطعا در مبارزه با دشمن پیروز هستیم. تاب آوری مردم در این مسیر بسیار مهم است و در این مسیر اهمیت حضور در میادین کمتر از صحنه نظامی نیست. باید در جنگ روایت‌ها تلاش بیشتری کنیم. دشمن در صحنه نظامی شکست خورده و در صحنه‌های دیگر نیز قطعا شکست می‌خورد.

فروزنده در پایان تأکید کرد: باید جوانان عزیز را دریابیم و طبق فرمایش رهبری، بینش و علم و بحث ورزش برای جوانان بسیار حائز اهمیت است؛ بنابراین در کنار پروژه‌هایی مثل استخر گلشن در مدیریت شهری، هر فضای خالی را باید تبدیل به یک فضای ورزشی کنیم.