به گزارش خبرگزاری صداوسیما پلیس امنیت اقتصادی فراجا با ارسال پیامکی از مردم درخواست کرد، اطلاعات خود درباره تخلفات اقتصادی را به پلیس امنیت گزارش دهند.

در پیامک پلیس امنیت اقتصادی امده است: هموطن گرامی؛ پلیس امنیت اقتصادی فراجا در راستای مبارزه و مقابله با قاچاق کالا، ارز، سوخت و سایر اقلام قاچاق و برخورد با احتکار، جرایم اقتصادی منجمله اخلال در نظام اقتصادی، زمین خواری، پولشویی، رشاء و ارتشاء، جرایم پولی و بانکی، بازار سرمایه و ... از سراسر کشور آماده دریافت اخبار و اطلاعات شما از طریق شماره تلفن ۳۰۱۱۰ است.

اخلال در نظام اقتصادی کشور از جمله اخلال در واردات و صادرات زمینه ساز ضرر و زیان به اقتصاد کشور است، هموطنان می‌توانند اطلاعات خود را در این زمینه با ستاد خبری پلیس امنیت اقتصادی با شماره تماس ۳۰۱۱۰ در میان بگذارند.