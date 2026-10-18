به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، سیزده هزار هکتار از اراضی کشاوری ارزوئیه استان کرمان به سیستم‌های نوین آبیاری قطره و بارانی تجهیز شده که در همین راستا و حفظ و رعایت زیست بوم رتبه دوم استانی را داراست.

آقای ایمان حمزه مدیر جهاد کشاورزی ارزوئیه گفت:استفاده از فن آوری‌های نوین نقش کلیدی و اساسی در بخش زیست بوم محصولات کشاورزی را دارد وبخش عظیمی از کشاورزی در منطقه ارزوئیه تجهیز به سیستم‌های نوین آبیاری قطره ایی و بارانی می‌باشد و قطعا بهره وری از آب ۳۰تا۵۰درصد افزایش پیدا می‌کند، همچنین نقش اثربخشی در تولید، توزیع و اشتغال دارد.