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بهره گیری از روشهای آبیاری نوین افزایش ۳۰ تا ۵۰ درصدی بهره وری محصول کشاورزان در ارزوئیه استان کرمان را در پی داشته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، سیزده هزار هکتار از اراضی کشاوری ارزوئیه استان کرمان به سیستمهای نوین آبیاری قطره و بارانی تجهیز شده که در همین راستا و حفظ و رعایت زیست بوم رتبه دوم استانی را داراست.
آقای ایمان حمزه مدیر جهاد کشاورزی ارزوئیه گفت:استفاده از فن آوریهای نوین نقش کلیدی و اساسی در بخش زیست بوم محصولات کشاورزی را دارد وبخش عظیمی از کشاورزی در منطقه ارزوئیه تجهیز به سیستمهای نوین آبیاری قطره ایی و بارانی میباشد و قطعا بهره وری از آب ۳۰تا۵۰درصد افزایش پیدا میکند، همچنین نقش اثربخشی در تولید، توزیع و اشتغال دارد.