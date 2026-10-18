هفته هفتم فصل ۲۷ - ۲۰۲۶ فوتبال سری آ ایتالیا با برتری اینتر و شکست ناپولی ادامه یافت.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

ونتزیا ۱ - ۰ ناپولی

بولونیا ۱ - ۳ اینتر (گل‌های اینتر: مارکوس تورام در دقیقه ۴۴، کارلوس آگوستو ۶۹ و آنژ بونی ۸۳)

رم ۲ - ۰ جنوآ

* برنامه - یک شنبه ۲۶ مهر:

اودینزه - لچه

فیورنتینا - کومو

میلان - آتالانتا

یوونتوس - لاتسیو

* دوشنبه ۲۷ مهر:

مونزا - کالیاری

پارما - تورینو

در جدول سری آ تیم اینتر با ۱۹ امتیاز در صدر قرار گرفت و تیم‌های رم با ۱۷، لاتسیو با ۱۶ و کالیاری با ۱۳ امتیاز دوم تا چهارم هستند.