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هفته هفتم فصل ۲۷ - ۲۰۲۶ فوتبال سری آ ایتالیا با برتری اینتر و شکست ناپولی ادامه یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:
ونتزیا ۱ - ۰ ناپولی
بولونیا ۱ - ۳ اینتر (گلهای اینتر: مارکوس تورام در دقیقه ۴۴، کارلوس آگوستو ۶۹ و آنژ بونی ۸۳)
رم ۲ - ۰ جنوآ
* برنامه - یک شنبه ۲۶ مهر:
اودینزه - لچه
فیورنتینا - کومو
میلان - آتالانتا
یوونتوس - لاتسیو
* دوشنبه ۲۷ مهر:
مونزا - کالیاری
پارما - تورینو
در جدول سری آ تیم اینتر با ۱۹ امتیاز در صدر قرار گرفت و تیمهای رم با ۱۷، لاتسیو با ۱۶ و کالیاری با ۱۳ امتیاز دوم تا چهارم هستند.