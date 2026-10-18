سارا آهار، دبیر تلاشگر خراسان جنوبی، توانست در دومین رویداد ملی «درس انسان و محیط‌زیست» با ارائه طرح درس‌های نوآورانه آموزشی، برای دومین سال متوالی رتبه دوم کشوری را به خود اختصاص دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، در مراسم اختتامیه مرحله کشوری دومین رویداد ملی «درس انسان و محیط‌زیست»، نماینده خراسان جنوبی موفق به کسب افتخاری ملی شد.

در این رویداد علمی و آموزشی، سارا آهار، دبیر تلاشگر و دغدغه‌مند استان، توانست در بخش دبیران، با ارائه طرح درس‌های نوآورانه آموزشی با موضوع خاک بستر زندگی، برای دومین سال متوالی رتبه دوم کشوری را به خود اختصاص دهد.