صیاد خسروی دبیر اندیمشکی در دومین رویداد ملی درس انسان و محیط‌زیست، رتبه نخست کشور را کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس اداره آموزش و مشارکت‌های مردمی اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان اظهار کرد: در آیین اختتامیه مرحله کشوری دومین رویداد ملی درس انسان و محیط‌زیست که با حضور شینا انصاری معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، مسئولان کشوری، و فعالان محیط زیست برگزار شد، صیاد خسروی دبیر آموزش و پرورش از شهرستان اندیمشک، در بخش دبیران رتبه نخست کشور را کسب کرد.

شهریار عسکری افزود: این موفقیت با ارائه طرح درس‌های نوآورانه آموزشی با محوریت موضوع هوا، نفس زندگی به دست آمد و ظرفیت فرهنگیان استان خوزستان را در آموزش مفاهیم زیست‌محیطی و ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست نشان می‌دهد.

وی عنوان کرد: بهره‌گیری از روش‌های خلاقانه آموزشی و مشارکت معلمان در انتقال مفاهیم زیست‌محیطی، نقش مهمی در افزایش آگاهی دانش‌آموزان و تربیت نسلی مسئولیت‌پذیر در قبال طبیعت دارد.

رئیس اداره آموزش و مشارکت‌های مردمی اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان ابراز امیدواری کرد با تداوم همکاری میان مجموعه‌های آموزشی و محیط زیست، زمینه گسترش آموزش‌های زیست‌محیطی و تقویت مشارکت نسل آینده در حفاظت از محیط زیست فراهم شود.