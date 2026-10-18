باشگاه نوجوانی «ایرانگو» با هدف ارائه روایتی خلاقانه و متفاوت از تاریخ و فرهنگ ایران، دورهمی ویژه‌ای برای نوجوانان ۱۴ تا ۱۸ سال علاقه‌مند به زبان و روایتگری برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، دورهمی بزرگ باشگاه نوجوانی «ایرانگو» پنجشنبه ۳۰ مهرماه، از ساعت ۸ تا ۱۶ در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در خیابان حجاب تهران برگزار می‌شود.

این برنامه ویژه نوجوانان ۱۴ تا ۱۸ سال علاقه‌مند به زبان و عرصه روایتگری طراحی شده است و تلاش دارد تاریخ، هنر و ریشه‌های فرهنگی ایران را با زبانی مدرن و خلاقانه به نسل نوجوان معرفی کند.

در این دورهمی، مجید واشقانی، جواد قارایی، مرضیه هاشمی، برنا دانش و هدی یعقوبی به‌عنوان مهمانان و استادان ویژه حضور خواهند داشت.

دورهمی بزرگ باشگاه نوجوانی «ایرانگو» برگزار می‌شود

باشگاه نوجوانی «ایرانگو» با تمرکز بر شیوه‌های نوین روایتگری، به دنبال ایجاد فضایی برای آشنایی نوجوانان با ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی ایران و تجربه رویکرد‌های تازه در بازگویی داستان‌های این سرزمین است.

مهلت ثبت‌نام در این برنامه از ۲۰ تا ۲۷ مهرماه اعلام شده است.

علاقه‌مندان برای ثبت‌نام و دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانند به نشانی https://survey.porsline.ir/s/MNnkYRq۹ مراجعه کنند.