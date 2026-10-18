به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛سرپرستان خانوار مشمول که پیامک اطلاع‌رسانی دریافت کرده‌اند، می‌توانند از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به نشانی my.gov.ir یا بازوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در پیام‌رسان بله به نشانی @hadafmandi_yaranehbot، فرم خوداظهاری و درخواست خود را ثبت کنند.

زمان‌بندی ثبت درخواست در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند

شنبه ۲۵ مهر: سرپرستان خانوار با رقم پایانی کد ملی صفر تا ۴

یکشنبه ۲۶ مهر: سرپرستان خانوار با رقم پایانی کد ملی ۵ تا ۹

دوشنبه ۲۷ مهر: تمامی سرپرستان خانوار مشمول، بدون محدودیت رقم پایانی کد ملی

ثبت درخواست از طریق یکی از دو مسیر اعلام‌شده امکان‌پذیر است و متقاضیان باید تا پایان مهلت تعیین‌شده برای تکمیل فرم خوداظهاری و ثبت درخواست اقدام کنند.