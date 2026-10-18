قالیباف: وزرای دفاع پیش‌قراولان جهاد و شهادت بودند

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: شهدای وزارت دفاع پیش‌قراولان جهاد و شهادت هستند ازجمله شهید چمران، شهید نامجو، شهید فکوری، شهید شمخانی و شهید نصیرزاده که از جمله وزیران دفاع ما بودند و در مسیر جهاد و شهادت گام برداشتند.