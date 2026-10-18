با راه‌اندازی کارخانه تولید واکسن تب برفکی در مهاباد، آذربایجان‌غربی از واردکننده این محصول به یکی از تامین‌کنندگان اصلی کشور تبدیل شد. دامپزشکی استان از کاهش ۵۰ درصدی کانون‌های این بیماری و انجام ۱۷ میلیون نوبت‌سر واکسیناسیون دام در نیمه نخست امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، آذربایجان‌غربی که پیش‌تر برای مهار بیماری‌های دامی وابسته به خارج از کشور بود، اینک با اتکا به ظرفیت‌های داخلی و فعالیت کارخانه تولید واکسن تب برفکی در مهاباد، نه تنها نیاز استان بلکه بخشی از نیاز استان‌های همجوار را نیز تامین می‌کند.

سیامک قابلی، سرپرست اداره کل دامپزشکی آذربایجان‌غربی روز شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به این دستاورد مهم گفت: واکسن تب برفکی در سال‌های گذشته از خارج از کشور تامین می‌شد، اما با راه‌اندازی این واحد تولیدی در مهاباد از سال گذشته، گام بلندی در راستای خوداتکایی و پدافند غیرعامل در حوزه سلامت دامی برداشته شده است.

وی با اعلام اینکه کانون‌های بیماری تب برفکی در استان با کاهش ۵۰ درصدی مواجه شده است، افزود: رویکرد جدید دامپزشکی دیگر صرفاً تکیه بر آمار دوز‌های تزریق‌شده نیست، بلکه ارزیابی اثربخشی واکسیناسیون و سطح ایمن‌سازی دام‌ها به طور جدی پایش می‌شود.

سرپرست اداره کل دامپزشکی آذربایجان‌غربی با اشاره به جمعیت حدود ۵ میلیون راسی دام سبک و سنگین در استان، تصریح کرد: در ۶ ماه نخست امسال، ۱۷ میلیون نوبت‌سر دام در نقاط مختلف استان علیه بیماری‌های دامی واکسینه شدند که بخش عمده‌ای از این حجم به مقابله با تب برفکی اختصاص داشت.

قابلی همچنین به ظرفیت‌های حوزه طیور اشاره کرد و گفت: هم‌اکنون ۹۰۰ واحد مرغداری گوشتی در استان فعال است که حدود ۳۰ درصد از تولیدات آنها به خارج از استان صادر می‌شود. همچنین در این مدت ۲۱ میلیون قطعه طیور در کشتارگاه‌های صنعتی طیور و ۵۵ هزار و ۱۸۸ راس دام در کشتارگاه‌های استان ذبح شده است.

وی با اشاره به فعالیت ۶ واحد قرنطینه دامی در شهر‌های مرزی استان شامل ارومیه، خوی، پلدشت، پیرانشهر، سردشت و ماکو یادآور شد: این واحد‌ها با اعمال دقیق قوانین کنترلی و نظارتی، نقش کلیدی در پیشگیری از ورود و انتشار بیماری‌های دامی و حراست از سرمایه دامداران ایفا می‌کنند.

سرپرست اداره‌کل دامپزشکی آذربایجان‌غربی در پایان با اشاره به فعالیت ۱۶ کشتارگاه دام (۱۰ صنعتی و ۶ سنتی) و ۱۳ کشتارگاه صنعتی طیور در سطح استان خاطرنشان کرد: در آذربایجان‌غربی هیچ‌گونه کشتار تک‌سمی‌ها انجام نمی‌شود و هیچ مجوزی نیز در این خصوص صادر نشده است.