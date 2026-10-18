گام ماندگار خیر زیست محیطی در خائیز؛
اهداء هزار متر زمین برای احداث پاسگاه محیط بانی در خائیز توسط خیر بهبهانی
خیر طبیعت دوست بهبهانی برای احداث پاسگاه محیط بانی در منطقه هزار متر زمین اهداء کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان با قدردانی از اقدام خیرخواهانه و خداپسندانه «حاج علی ضامن شبانی» از معتمدان محلی شهر منصوریه شهرستان بهبهان، گفت: اهدا و وقف هزار مترمربع زمین برای احداث پاسگاه محیطبانی در منطقه تنگ تکاب خاییز، گامی ماندگار در مسیر تقویت زیرساختهای حفاظتی و صیانت از سرمایههای طبیعی استان است.
عبدال دیانتی نسب با اشاره به نقش مهم پاسگاههای محیطبانی در حفاظت از مناطق تحت مدیریت، اظهار داشت: احداث پاسگاه محیطبانی در منطقه تنگ تکاب خاییز میتواند به پایش مستمر، پیشگیری از تخلفات، واکنش سریع به حوادث و حمایت از تلاشهای شبانهروزی محیطبانان کمک کند.
دیانتی نسب افزود: منطقه حفاظتشده خاییز از زیستگاهها و سرمایههای طبیعی ارزشمند استان است و تقویت امکانات حفاظتی آن ضروری است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تصریح کرد: از این خیر طبیعتدوست و معتمد محلی شهر منصوریه صمیمانه قدردانی میکنم. چنین اقداماتی فرهنگ مسئولیتپذیری اجتماعی را تقویت میکند و امیدواریم الگویی برای سایر دوستداران طبیعت باشد.
وی ضمن تشکر از پیگیریهای روح الله عزیزی رئیس محیط زیست شهرستان کهگیلویه خاطرنشان کرد: پاسداشت محیط زیست در راستای اصل پنجاهم قانون اساسی باید به یک فرهنگ عمومی و باور همگانی تبدیل شود. امیدواریم با همراهی مردم، شوراها، دهیاریها و دستگاههای مرتبط، روند توسعه زیرساختهای حفاظتی در مناطق حساس ادامه یابد و این میراث ارزشمند سالم و پایدار به نسلهای آینده منتقل شود.
دیانتی نسب در پایان گفت: بیتردید این اقدام خیرخواهانه، فراتر از یک اهدای زمین، نمادی از عشق به سرزمین و باور به ضرورت حفاظت از طبیعت است و میتواند در کنار تلاشهای مجموعه محیط زیست، نقش مؤثری در تقویت حفاظت از منطقه ارزشمند خاییز ایفا کند.