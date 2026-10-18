به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان با قدردانی از اقدام خیرخواهانه و خداپسندانه «حاج علی ضامن شبانی» از معتمدان محلی شهر منصوریه شهرستان بهبهان، گفت: اهدا و وقف هزار مترمربع زمین برای احداث پاسگاه محیط‌بانی در منطقه تنگ تکاب خاییز، گامی ماندگار در مسیر تقویت زیرساخت‌های حفاظتی و صیانت از سرمایه‌های طبیعی استان است.

عبدال دیانتی نسب با اشاره به نقش مهم پاسگاه‌های محیط‌بانی در حفاظت از مناطق تحت مدیریت، اظهار داشت: احداث پاسگاه محیط‌بانی در منطقه تنگ تکاب خاییز می‌تواند به پایش مستمر، پیشگیری از تخلفات، واکنش سریع به حوادث و حمایت از تلاش‌های شبانه‌روزی محیط‌بانان کمک کند.

دیانتی نسب افزود: منطقه حفاظت‌شده خاییز از زیستگاه‌ها و سرمایه‌های طبیعی ارزشمند استان است و تقویت امکانات حفاظتی آن ضروری است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تصریح کرد: از این خیر طبیعت‌دوست و معتمد محلی شهر منصوریه صمیمانه قدردانی می‌کنم. چنین اقداماتی فرهنگ مسئولیت‌پذیری اجتماعی را تقویت می‌کند و امیدواریم الگویی برای سایر دوستداران طبیعت باشد.

وی ضمن تشکر از پیگیری‌های روح الله عزیزی رئیس محیط زیست شهرستان کهگیلویه خاطرنشان کرد: پاسداشت محیط زیست در راستای اصل پنجاهم قانون اساسی باید به یک فرهنگ عمومی و باور همگانی تبدیل شود. امیدواریم با همراهی مردم، شوراها، دهیاری‌ها و دستگاه‌های مرتبط، روند توسعه زیرساخت‌های حفاظتی در مناطق حساس ادامه یابد و این میراث ارزشمند سالم و پایدار به نسل‌های آینده منتقل شود.