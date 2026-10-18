فیلم داستانی «مرگ سفید» (White Death) به نویسندگی و کارگردانی بهنام اسدالهی و تهیه‌کنندگی عباس عادلی در بیست‌ و پنجمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم Route 66 آمریکا حضور خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل جشنواره بین‌المللی فیلم Route 66 آمریکا از ۲۹ آبان تا اول آذر امسال در شهر اسپرینگفیلد، ایالت ایلینوی آمریکا برگزار می‌شود، فیلم «مرگ سفید» از بین ۷۰۰ فیلم ارسالی از سراسر جهان به جشنواره انتخاب شده و در کنار ۲۹ فیلم راه یافته به این دوره برای کسب جوایز جشنواره رقابت می‌کند.

این سومین انتخاب جشنواره‌ای فیلم «مرگ سفید» در عرصه بین‌المللی پس از کسب جایزه بهترین فیلم در جشنواره تانپن توکیو ژاپن و انتخاب در جشنواره فرهنگ در قاب‌های اتریش است.

بهنام اسدالهی پیش‌تر نیز با فیلم «سایه‌های سنگین کلاغ» در جشنواره Route ۶۶ حضور داشته و در نوزدهمین دوره این رویداد، در سال ۲۰۲۰، جایزه بهترین فیلم تجربی را کسب کرد.

در خلاصه فیلم داستانی با محوریت روابط انسانی و تجربه‌های عاطفی را روایت می‌کند که مفاهیم عشق، فراموشی و مواجهه با گذشته را در بستری اجتماعی و موقعیتی غیرمعمول به تصویر می‌کشد.

بهنام اسدالهی فیلم‌ساز مستقل ایرانی، متولد اردبیل و فارغ‌التحصیل رشته فیلم‌سازی است، او تاکنون هفت فیلم ساخته و آثارش در جشنواره‌های ملی و بین‌المللی حضور داشته و جوایز کسب کرده است.

مدیر فیلم‌برداری فیلم آرمین دانشور، دستیاران فیلم‌بردار اصغر نعمتی، وحید فیاضی، صداگذار بهنام اسدالهی، مدیر تولید عباس عادلی، دستیار تولید ایلیا عادلی، دستیار کارگردان زهرا پسندی، منشی صحنه عسل عبداللهی، طراح گریم رضا صاحب‌نظر، طراح صحنه و لباس یاسر حسنی، عکاس فیلم پریسا آتش‌سرد و بازیگران توران قربانی صادق، جلال محمدلو، عباس عادلی و پریسا آتش سرد عوامل فیلم مرگ سفید هستند.