وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در دیدار با نخست‌وزیر عراق در بغداد تاکید کرد: آمریکا بار‌ها با پیمان‌شکنی و توسل به زور روند‌های دیپلماتیک را مختل کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در پنجاه و دومین اجلاس شورای وزیران سازمان همکاری اسلامی به بغداد سفر کرده است، شامگاه شنبه با علی الزیدی نخست‌وزیر عراق دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار ضمن قدردانی از دولت و مردم عراق به‌خاطر میزبانی شایسته اجلاس، بر اهمیت استفاده بیش از پیش از ظرفیت سازمان همکاری اسلامی برای پیگیری مسائل جهان اسلام به‌ویژه مساله فلسطین و توسعه‌طلبی و جنگ‌افروزی رژیم صهیونیستی تاکید کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به روابط بسیار خوب دو کشور همسایه و مسلمان، بر عزم جمهوری اسلامی ایران برای تقویت هرچه بیشتر روابط با عراق در همه زمینه‌های مورد علاقه دو کشور تاکید کرد.

در این دیدار همچنین آخرین تحولات منطقه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. وزیر امور خارجه کشورمان ضمن تبیین مواضع و دیدگاه‌های ایران درباره صلح و ثبات در منطقه غرب آسیا، خاطرنشان کرد: ریشه اصلی ناامنی در منطقه غرب آسیا اشغالگری و توسعه‌طلبی رژیم صهیونیستی است که به‌ویژه طی سه سال اخیر همزمان با نسل‌کشی در فلسطین، مبادرت به تجاوز نظامی علیه لبنان، سوریه و ایران نموده و صلح و امنیت جهان را به مخاطره افکنده است.

عراقچی با اشاره به اهتمام ایران نسبت به بهره‌گیری از دیپلماسی برای جلوگیری از تشدید ناامنی‌ها، یادآوری کرد که این آمریکا بود که مکررا با پیمان‌شکنی و توسل به زور روند‌های دیپلماتیک را مختل کرد و موجب ناامن‌شدن کشتیرانی تجاری بین‌المللی گردیده است.

در دیدار وزیر امور خارجه کشورمان با نخست‌وزیر عراق، درباره درگیری‌های عربستان -یمن و راه‌های کمک به پایان محاصره دریایی یمن و کاهش تنش گفت‌و‌گو و تبادل نظر شد.