به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، مجید موافق قدیری، رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان کشور درباره جزئیات نمایشگاه بین‌المللی دام، طیور و صنایع وابسته گفت: در این دوره از نمایشگاه علاوه بر واحدهای صنعتی و تولیدی ایرانی، از شرکت‌هایی از ۱۶ کشور جهان شامل چین، آلمان، اسپانیا، هلند، هند، دانمارک، روسیه، قزاقستان، ایتالیا، آرژانتین، ترکیه، اوکراین، عمان، امارات متحده عربی، مالزی و برزیل حضور دارند.

وی همچنین از مشارکت ۵۰ شرکت دانش بنیان در این دوره از نمایشگاه خبر داد و افزود: این موضوع نشان دهنده آگاهی تولیدکنندگان از اهمیت بکارگیری فناوری‌ها و روش‌های نوین در این صنعت است و از همین رو، فضای مورد نیاز برای برپایی غرفه ها بصورت رایگان در اختیار شرکت ها گذاشته شده است.

قدیری گفت: هدف از این اقدام علاوه بر معرفی ظرفیت‌های صنعتی، فراهم ساختن زمینه‌ای برای ارتباط میان صاحبان فناوری، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران بوده است.

رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران تصریح کرد: امسال حداقل ۱۰ پنل تخصصی در حوزه‌های مختلف دام، طیور، دامپزشکی، خوراک دام، ماشین‌آلات و موضوعات عمومی صنعت برگزار خواهد شد.

وی افزود: مدیریت این پنل‌ها به تشکل‌های تخصصی مرتبط واگذار شده و تلاش شده است نمایندگان دولت، استادان دانشگاه و فعالان بخش خصوصی در کنار یکدیگر به بررسی چالش‌ها و ارائه راهکار‌های اجرایی بپردازند.

رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران در بخش دیگری از سخنان خود به رویداد تخصصی اینوفارم اشاره کرد و گفت: هدف اصلی این رویداد ایجاد ارتباط میان صاحبان ایده، استارت‌آپ‌ها، پژوهشگران، صنعتگران و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است.

وی افزود: در دوره گذشته بیش از ۳۰۰ طرح و ایده به این رویداد ارائه شد که پس از فرآیند ارزیابی و رقابت تخصصی، ۱۰ طرح به‌عنوان طرح‌های منتخب شناسایی شدند.

قدیری اعلام کرد: برنامه‌ریزی شده است این طرح‌ها در مراسم اختتامیه روز جهانی غذا با حضور مسئولان معرفی شوند و تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری برای تعدادی از طرح‌های برگزیده نیز با مشارکت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی رونمایی شود.

به گفته وی، طرح‌های منتخب اینوفارم در نمایشگاه دام و طیور نیز معرفی خواهند شد تا زمینه آشنایی بیشتر فعالان صنعت با ظرفیت‌های نوآورانه فراهم شود.

بیست‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی دام، طیور و صنایع وابسته تهران از ۲۶ تا ۲۹ مهرماه ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.