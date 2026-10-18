همزمان با آغاز هفته تربیت‌بدنی و ورزش، المپیاد‌های ورزشی درون‌مدرسه‌ای با حضور بیش از ۷۵ هزار دانش‌آموز در مدارس استان خراسان جنوبی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی توسعه عدالت ورزشی، شناسایی استعداد‌های برتر و افزایش مشارکت دانش‌آموزان در فعالیت‌های ورزشی را از اهداف برگزاری این المپیاد‌ها اعلام کرد.

مرتضوی گفت: بیش از ۷۵ هزار دانش‌آموز در خراسان جنوبی همزمان با سراسر کشور، در المپیاد‌های ورزشی درون‌مدرسه‌ای شرکت می‌کنند.

وی در آئین آغاز این المپیادها، با تأکید بر نقش ورزش در سلامت جسمی و روحی دانش‌آموزان، تربیت‌بدنی را یکی از ارکان اصلی تربیت تمام‌ساحتی و از مؤلفه‌های مهم ارتقای کیفیت تعلیم‌وتربیت دانست.

مدیر کل آموزش و پرورش استان گفت: المپیاد‌های ورزشی درون‌مدرسه‌ای در شش محور شامل بازی و ورزش، ورزش مدارس روستایی و عشایری، ورزش دانش‌آموزان با نیاز‌های ویژه، ورزش خانوادگی، ورزش‌های مهارتی و رشته‌های ورزشی آموزشگاهی برگزار می‌شود.

مرتضوی افزود: برگزاری برنامه‌های مهارت‌آموزی، میدان همدلی، انتخابات انجمن‌های ورزشی دانش‌آموزی، افتتاح میدان‌های پویا و کانون‌های ورزشی دانش‌آموزی نیز از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای هفته تربیت‌بدنی و سلامت در مدارس استان است.

نماینده وزارت آموزش و پرورش نیز گفت: هفته تربیت بدنی که از ۲۶ مهرماه تا دوم آبان ادامه دارد و تقویت هویت ملی و باور‌های دینی، وحدت، همبستگی و امیدآفرینی در میان دانش‌آموزان از اهداف اصلی برنامه‌های تربیت بدنی است.

پرکار گفت: برگزاری برنامه‌های ورزشی و فعالیت کانون‌های ورزشی دانش‌آموزی، از جمله کانون پهلوانی، از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این هفته است.

وی تأکید کرد: تربیت بدنی، علاوه بر تقویت سلامت جسمانی دانش‌آموزان، نقش مهمی در پرورش ابعاد مختلف شخصیتی، تقویت هویت ملی و ایجاد روحیه نشاط و امید در نسل آینده دارد.

در این مراسم همچنین از خانواده شهدا، پیشکسوتان ورزشی قدردانی شد.