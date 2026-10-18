در نشست بررسی برنامه‌ها و صلاحیت مهرداد اخلاقی کتابچی، وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، ضمن قدردانی از رئیس و نمایندگان مجلس برای هماهنگی‌ها و کمک‌هایی که در رابطه با دولت دارند، یاد و خاطره شهدا، به‌ویژه امام شهید انقلاب و شهید سرلشکر عزیز نصیرزاده، وزیر پیشین دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح را گرامی داشت و از آقای اخلاقی برای پذیرفتن مسئولیت وزارت دفاع تشکر و قدردانی کرد.

وی افزود: نیرو‌های مسلح ما در دفاع از مملکت‌مان صحنه‌هایی را خلق کردند و دفاعی را آفریدند که نگاه دنیا در مقابل این ایثارگری، فداکاری و توانمندی خیره شده بود. در سفر‌های خارجی، هر کجا که می‌رویم و با هر کدوم از وزرا یا رؤسای کشور‌ها که نشست داریم و گفت‌و‌گو می‌کنیم، قدرت، عزت و سربلندی این عزیزان باعث سربلندی ما در کشور‌های خارجی است و همه از دفاع نیرو‌های مسلح ما از کشور و توان ایستادگی که از خود نشان دادند، متحیرند و وقتی با کشور‌های منطقه گفت‌و‌گو می‌کنیم، در مقابل چنین عزت و سربلندی تشکر می‌کنند.

پزشکیان در ادامه با اشاره به تجارب و تخصص وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، گفت: فعالیت‌ها و صلاحیت آقای اخلاقی از نظر تخصصی، علمی و دانش او در رابطه با ساختار دفاعی و کار‌های که در این رابطه انجام داده است بر کسی پوشیده نیست. فعالیت‌های او همراه با فعالیت‌های شهدای بزرگی، چون تهرانی‌مقدم، شهید فخری‌زاده و شهید حاجی‌زاده بوده و همه این بزرگواران از یک جنس‌اند و تلاش این عزیزان بود که توانست توان دفاعی ما را به جایی برساند که الان قدرت‌های بزرگ با همه امکانات و تجهیزاتی که در اختیار دارند، جسارت این را ندارند که به راحتی به کشور ما تجاوز کنند و توان و تحملی که در برابر دشمن متجاوز داریم، به دلیل توان دفاعی است که این عزیزان خلق کردند.