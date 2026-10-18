مقابله با اعتیاد و آسیب‌های اجتماعی با تکیه بر ظرفیت محلات و مدارس

مقابله با اعتیاد و آسیب‌های اجتماعی با تکیه بر ظرفیت محلات و مدارس

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، استاندار قم، در نشست شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و فرهنگی استان برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی اظهار داشت: پیشگیری از اعتیاد و کاهش آسیب‌های اجتماعی نیازمند اقدامات ریشه‌ای، تقویت پیوند‌های اجتماعی در محلات، توانمندسازی افراد آسیب‌دیده و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول است.

اکبر بهنام‌جو با اشاره به اهمیت نقش مدارس و محلات در پیشگیری از معضلات اجتماعی افزود: تجارب مثبت اجرای برنامه‌های تربیتی در مدارس و همچنین استفاده از ظرفیت محلات به عنوان بستر حمایت از افراد آسیب‌دیده نشان می‌دهد که فعالیت‌های فرهنگی زمانی بیشترین اثربخشی را دارند که با برنامه‌ریزی مشخص، آموزش و مشارکت مردمی همراه باشند.

وی با تأکید بر اینکه صرف درمان و ترک اعتیاد برای حل این معضل کافی نیست، تصریح کرد: اگر فرد بهبودیافته از حمایت اجتماعی و فرصت اشتغال برخوردار نشود، احتمال بازگشت او به اعتیاد افزایش می‌یابد؛ لذا تقویت پیوند میان بهبودیافتگان و ظرفیت‌های حمایتی محلات، همراه با همکاری دستگاه‌هایی نظیر اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ایجاد اشتغال، امری ضروری است.

مهندس بهنام‌جو در پایان خاطرنشان کرد: توسعه اقدامات زیرساختی، بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی، و پیوند فعالیت‌های ورزشی و اجتماعی با برنامه‌های فرهنگی می‌تواند به ایجاد راهکار‌های تخصصی‌تر و افزایش سرمایه اجتماعی در استان منجر شود.