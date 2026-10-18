معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران از نیاز ۱۷۸ روستای بالای ۲۰ خانوار به احداث، بهسازی و آسفالت راه با اعتبار حدود ۴ هزار میلیارد تومان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران از نیاز ۱۷۸ روستای بالای ۲۰ خانوار استان به احداث، بهسازی و آسفالت راه خبر داد و گفت: برای اجرای این طرح‌ها حدود ۴ هزار میلیارد تومان اعتبار موردنیاز است.

عبدالرضا دادبود با تشریح وضعیت راه‌های روستایی استان افزود: از مجموع حدود ۱۰ هزار و ۴۰۰ کیلومتر راه در مازندران، حدود ۷ هزار و ۹۰۰ کیلومتر راه روستایی است که تاکنون ۶۲ درصد آن آسفالت شده؛ در حالی که میانگین کشوری این شاخص ۵۴ درصد گزارش شده است.

وی ادامه داد: در مجموع، ۲ هزار و ۲۹۶ روستای بالای ۲۰ خانوار مازندران از راه آسفالته برخوردارند، اما ۱۷۸ روستا با مجموع ۶۳۰ کیلومتر راه همچنان برای برخورداری از مسیر آسفالته به اجرای عملیات عمرانی نیاز دارند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران با اشاره به عملکرد دو سال اخیر در این بخش گفت: در این مدت با هزینه‌کرد یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، ۱۶۹ کیلومتر راه روستایی احداث و ۱۹۰ کیلومتر از راه‌های روستایی استان روکش آسفالت شد.

دادبود همچنین از تکمیل و بهره‌برداری ۱۱ دستگاه پل نیمه‌تمام روستایی خبر داد و میزان قیر دریافتی در این دوره را ۲ هزار و ۲۷ تن اعلام کرد.

وی تأکید کرد: توسعه راه‌های روستایی علاوه بر تسهیل رفت‌وآمد مردم، در دسترسی به خدمات عمومی، جابه‌جایی محصولات کشاورزی و تقویت ارتباط اقتصادی روستا‌ها نقش مؤثری دارد.