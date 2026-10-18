

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مسئول سازمان بسیج سازندگی خراسان جنوبی گفت: قرارگاه جهادی شهید عباس دانشگر خراسان جنوبی به هزار و ۸۰۰ نفر از اهالی شهرستان نهبندان خدمات دندان پزشکی ارائه کردند.

هنری افزود: قرارگاه جهادی شهید عباس دانشگر خراسان جنوبی در شهرستان نهبندان با بهره گیری از ظرفیت ۷۰ جهادگر از استان‌های خراسان جنوبی، خراسان رضوی و تهران در حوزه‌های درمانی، مهارتی، فرهنگی و آموزشی به مردم خدمات ارائه کردند.

وی گفت: در بخش خدمات دندانپزشکی، هزار و ۸۰۰ نفر ویزیت شده‌اند، ۴۷۰ مورد خدمت ترمیم دندان، ۸۵۰ مورد کشیدن دندان و ۳۵ مورد درمان ریشه یا عصب کشی به بیماران ارائه شده است.

مسئول سازمان بسیج سازندگی خراسان جنوبی ارزش ریالی مجموع خدمات ارائه شده توسط قرارگاه جهادی شهید عباس دانشگر را ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعلام کرد.

هنری افزود: رنگ‌آمیزی یک مدرسه و یک مرکز مشاوره وابسته به اداره آموزش وپرورش، تعمیر ۱۲۰ دستگاه چرخ خیاطی، آموزش بافتنی به ۲۰۰ نفر و آموزش خیاطی و برش به ۱۸۰ نفر، از جمله فعالیت‌های انجام‌شده در این اردوی جهادی بوده است.

وی همچنین با اشاره به فعالیت‌های فرهنگی و تبیینی این قرارگاه افزود: جهاد تبیین و پاسخ گویی به شبهات نیز در دو مدرسه و یک حوزه علمیه خواهران اجرا شده است.

مسئول سازمان بسیج سازندگی خراسان جنوبی با تأکید بر استمرار حرکت جهادی در خراسان جنوبی گفت: گروه‌های جهادی با تکیه بر روحیه مسئولیت پذیری، مشارکت مردمی و خدمت بی‌منت، در کنار حضور در صحنه‌های اجتماعی، مسیر خدمت‌رسانی به مردم را ادامه می‌دهند و تلاش می‌کنند از ظرفیت‌های موجود برای پاسخ‌گویی به نیاز‌های مردم و گسترش عدالت در مناطق مختلف استان بهره بگیرند.