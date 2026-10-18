رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: نخستین بار در کشور، یک نهاد حاکمیتی ۱۰ میلیون دادنامه و یک میلیون اظهارنامه را پس از گمنام‌سازی و با حفظ حریم خصوصی برای آموزش هوش مصنوعی در اختیار سکو‌ها گذاشت تا هوش مصنوعی بومی از رقبای خارجی فاصله بگیرد و امروز در قالب خدمات هوشمند قضایی به دست مردم برسد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمد کاظمی‌فرد در نشست آموزشی با جمعی از کاربران سامانه‌های قوه قضاییه، با ترسیم تصویری از تبدیل داده به خدمت، به یکی از درخشان‌ترین نمونه‌های بهره‌گیری از داده در قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: زیست‌بوم خدمات هوشمند قضایی، حاصل باور به اشتراک‌گذاری داده با شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان کشور است؛ چرا که برای نخستین بار در کشور، یک دستگاه حاکمیتی خدمات خود را در اختیار سکو‌ها قرار داد و برخلاف رویه رایج حاکمیت، کل زیرساخت آن با بخش خصوصی است و این زیست‌بوم بدون یک ریال هزینه دولتی شکل گرفته است.

کاظمی‌فرد در این نشست با نقد نگاهی که آمار را تنها به ارائه گزارش تنزل می‌دهد، عنوان کرد: کارکرد آمار این نیست که صرفاً گزارش ارائه دهد؛ آمار باید در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی مدیران نقش مؤثر ایفا کند، وگرنه انبوهی از اعداد است که هیچ دروازه‌ای را نمی‌گشاید.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه خاطرنشان کرد: مشکلات قابل توجهی در بخش‌های مختلف در کشور وجود دارد که با توجه به داده موجود در دستگاه قضا می‌توان آنها را شناسایی کرد و برای حل آنها راهکار ارائه داد.

کاظمی‌فرد با اشاره به گنجینه‌های نهفته در داده‌های قوه قضائیه گفت: صورت‌مسئله‌های زیادی در داده‌های خود داریم که می‌توان از آنها برای حل مسائل استفاده کرد؛ اما داده باید هدایت‌گر شود تا به کار گرفته شود. صورت‌مسئله‌های پیشگیرانه‌ی فراوانی پیش روی ماست که می‌توان روی آنها سرمایه‌گذاری کرد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با ترسیم نمونه‌ای ملموس از همین ظرفیت اذعان کرد: در یک استان، صدور اجرائیه چک افزایش یافته یا نوع خاصی از جرایم رانندگی رشد کرده که جای بررسی دارد؛ چنین روند‌هایی در دل داده‌ها آشکار می‌شود و کشف به‌موقع آنها می‌تواند چراغ پیشگیری باشد.