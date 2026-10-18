علاقمندان به شرکت در سومین جشنواره فرهنگی، هنری و ادبی بال‌های کودکی در استان خوزستان می‌توانند تا پایان مهر ماه آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خوزستان گفت: سومین جشنواره فرهنگی، هنری و ادبی بال‌های کودکی با شعار لبخند کودکان، الفبای وطن ویژه هفته ملّی کودک در بخش‌های فرهنگی (قصه گویی)، هنری (نقاشی تکنیک آزاد) و ادبی (دل‌نوشته) و با موضوعات متناسب با وطن، کتاب، خانواده، بازی و محیط‌زیست، ویژه این رده‌های سنی (نوباوه، نوخوان، نونهال و نونگاه) برگزار می‌شود.

داریوش آقاسی افزود: متقاضیان واجد شرایط می‌توانند تا پایان مهر ماه آثار خود را بر اساس محور‌های این جشنواره با کیفیت مناسب و با ثبت اطلاعات اثر در فرم مربوطه به نشانی https://khz.kpf.ir/BalhayehKoodaki ۱۴۰۵ بارگذاری کنند.