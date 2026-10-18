مدیر دامپروری شرکت کشت، صنعت و دامپروری مغان از اجرای طرح جامع توسعه، مدیریت و اصلاح ژنتیکی گله گوسفند مغان خبر داد و گفت: در نخستین مرحله، پرورش ۱۰ هزار راس هدف‌گذاری شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل محسن رمضانی مدیر دامپروری شرکت کشت، صنعت و دامپروری مغان اظهار کرد: گوسفندداری در شرکت مغان با رویکرد علمی و دانش‌محور در حوزه‌های مدیریت گله، تغذیه، بهداشت، تولیدمثل و اصلاح ژنتیکی آغاز شده است.

وی افزود: ارتقای کیفیت ژنتیکی و شناسایی و تولید قوچ‌های ممتاز نژاد مغان نیز در دستور کار قرار دارد تا با عرضه دام به دامداری‌های کشور، زمینه توسعه این نژاد بومی و ارزشمند و افزایش بهره‌وری در واحد‌های پرورش گوسفند فراهم شود.

وی ادامه داد: این شرکت حدود ۲ دهه پیش تجربه پرورش بیش از ۵۰ هزار رأس گوسفند را داشته است و امروز تلاش می‌کنیم با استفاده از تجربیات گذشته، امکانات موجود و دانش روز، ظرفیت گوسفندداری را با رویکرد اقتصادی و علمی احیا کنیم.

مدیر دامپروری شرکت کشت و صنعت مغان افزود: شرایط تولید و پرورش میش نیز فراهم است و پیش‌بینی می‌شود بیش از یک هزار رأس میش در سال جاری به میزان دام شرکت اضافه شود.

رمضانی در تشریح برنامه‌های تغذیه گله گفت: جیره غذایی دام‌ها بر اساس سن، وضعیت فیزیولوژیک و هدف تولید آنها تنظیم می‌شود و فرمول‌های اختصاص کنسانتره از جمله خوراک استارتر بره‌ها، خوراک میش‌های آبستن و کنسانتره دام‌های پرواری در برنامه تغذیه گله لحاظ می‌شود.

او در زمینه برنامه‌های بهداشتی نیز ادامه داد: واکسیناسیون، پایش مستمر سلامت دام و کنترل و مبارزه با انگل‌ها به صورت منظم در حال انجام است و دام‌ها متناسب با شرایط فیزیولوژیک و اهداف تولیدی، گروه‌بندی و مدیریت می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت مدیریت تولیدمثل در افزایش بهره‌وری گله اظهار کرد: با بهره‌گیری از مشاور تخصصی مامایی و استفاده از روش‌های نوین مدیریت تولیدمثل، برنامه تولیدمثل گله با هدف افزایش درصد آبستنی، بهبود شاخص بره‌زایی و افزایش تولید بره‌های سالم و باکیفیت اجرا می‌شود.