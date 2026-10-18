آبفای یزد با اخذ گواهینامه بین‌المللی استاندارد ۱۷۰۲۵ از سال ۱۳۹۲، در جمع شرکت‌های پیشرو کشور قرار دارد و همچنان مسیر ارتقای کیفیت خدمات آزمایشگاهی و اعتبار نتایج آزمون‌ها را دنبال می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، جلال علمدار، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد، با اشاره به سابقه این شرکت در دریافت گواهینامه بین‌المللی صلاحیت آزمایشگاهی ISO/IEC ۱۷۰۲۵ گفت: آبفای یزد از سال ۱۳۹۲ برای نخستین بار موفق به اخذ این گواهینامه از مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران شده و همچنان در مسیر ارتقای کیفیت خدمات آزمایشگاهی و افزایش اعتبار نتایج آزمون‌ها پیشرو است.

وی با اشاره به اعلام دریافت این گواهینامه توسط شش شرکت آب و فاضلاب کشور افزود: شرکت‌های آبفای استان‌های یزد، قم، زنجان، تهران، هرمزگان و سیستان و بلوچستان موفق به دریافت این گواهینامه شده‌اند؛ استانداردی بین‌المللی که نقش مهمی در ارزیابی صلاحیت فنی آزمایشگاه‌ها و اطمینان از صحت و اعتبار نتایج آزمون‌ها دارد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد ادامه داد: آبفای یزد با دریافت این گواهینامه در سال ۱۳۹۲، از شرکت‌های پیشگام صنعت آب و فاضلاب کشور در استقرار الزامات این استاندارد بوده است. این دستاورد در کنار پیشتازی شرکت در حوزه گواهی ایمنی آب، بیانگر توجه مستمر به ارتقای کیفیت، سلامت آب آشامیدنی و بهبود فرایند‌های کنترل و پایش است.

مدیرعامل شرکت آبفای استان یزد با تأکید بر اهمیت استانداردسازی فعالیت‌های آزمایشگاهی تصریح کرد: استقرار الزامات ISO/IEC ۱۷۰۲۵ موجب ارتقای صلاحیت فنی آزمایشگاه‌ها، افزایش قابلیت استناد نتایج آزمون‌ها و تقویت اعتماد به داده‌های آزمایشگاهی می‌شود و زمینه بهبود کیفیت خدمات مرتبط با بهداشت آب و فاضلاب را فراهم می‌کند.