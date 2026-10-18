حمید رضا رضایتی زوج، نوجوان کاراته‌کار شیرازی تیم ملی ایران، در رقابت‌های قهرمانی جهان لهستان به مدال برنز دست یافت.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، حمید رضا رضایتی زوج، نوجوان کاراته‌کار شیرازی تیم ملی ایران، در رقابت‌های قهرمانی جهان لهستان در وزن منهای ۷۰ کیلوگرم، با پیروزی قاطع مقابل حریف اسپانیایی، به مدال ارزشمند برنز دست یافت.

او در دور اول با نتیجه ۳ بر صفر برابر رقیبی از رومانی به برتری رسید، در دور دوم ۶ بر صفر نماینده ایرلند را شکست داد و در دور سوم نیز ۳ بر صفر از سد حریف ایتالیایی گذشت تا راهی مرحله نیمه‌نهایی شود.

این ورزشکار شایسته در مرحله نیمه‌نهایی با نتیجه ۶ بر ۴ برابر حریف ازبکستانی شکست خورد و به دیدار رده‌بندی رفت. رضایتی در این دیدار با اقتدار کامل و نتیجه ۲ بر صفر حریف خود از اسپانیا را شکست داد و ضمن ایستادن بر سکوی سوم جهان، افتخاری بسیار ارزشمند را برای کاراته استان فارس رقم زد.