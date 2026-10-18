به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران ، جلسه کمیته واردات این اداره‌کل به ریاست سید محمد جعفری، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان، و با حضور معاونان و مدیران این اداره‌کل برگزار شد.

در این نشست، با هدف تقویت امنیت غذایی استان و رصد و پایش مستمر وضعیت تأمین کالا‌های اساسی، گزارشی از آخرین وضعیت تأمین گندم و روغن خام ارائه و روند ذخیره‌سازی و حمل این کالا‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

سید محمد جعفری مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران در این جلسه با تأکید بر ضرورت تداوم حمل کالا‌های اساسی به‌صورت شبانه‌روزی، بر بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های موجود، نیروی انسانی و امکانات دستگاه‌های اجرایی و مرتبط استان تأکید کرد و خواستار هماهنگی بیشتر میان مجموعه‌های مسئول برای تسهیل و تسریع در فرآیند حمل‌ونقل و جابه‌جایی این کالا‌ها شد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران همچنین با تأکید بر ضرورت آماده‌سازی سریع مراکز ذخیره‌سازی تحت کلید گمرک، افزایش تعداد این مراکز را از جمله اقدامات ضروری برای تقویت ظرفیت ذخیره‌سازی کالا‌های اساسی دانست و بر توسعه تعامل و هماهنگی با گمرک و سایر دستگاه‌های مرتبط در این زمینه تأکید کرد.

وی با اشاره به همراهی دستگاه‌های مختلف برای تأمین و ذخیره‌سازی کالا‌های اساسی مورد نیاز استان، خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی صحیح، هماهنگی بین‌بخشی و استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود، نقش مهمی در تسهیل فرآیند تأمین، ذخیره‌سازی و حمل کالا‌های اساسی و تقویت آمادگی استان در این حوزه دارد.