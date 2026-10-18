فرمانده انتظامی کوهدشت از دستگیری سارقان کابل‌های برق و مخابراتی و کشف سه فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.



به گزارش در پی وقوع سرقت کابل‌های برق و خطوط مخابراتی، پیگیری موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی کلانتری ۱۲ شهرستان کوهدشت قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛ فرمانده انتظامی کوهدشت گفت:

سرهنگ علی امانی افزود:مأموران پلیس شهرستان کوهدشت ،دو سارق را هنگام ارتکاب جرم دستگیر و در بازرسی از خودروی آنان، مقداری کابل مسروقه به‌همراه ابزار و تجهیزات تخصصی سرقت کشف شد.

سرهنگ امانی بیان کرد: متهمان در تحقیقات پلیس به سه فقره سرقت اعتراف، که پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی شهرستان کوهدشت معرفی شدند.