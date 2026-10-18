مدیرعامل شرکت پالایش گاز پارسیان از اجرای تعمیرات اساسی و بازرسی‌های فنی در سایت‌های یک و دو این پالایشگاه خبر داد و گفت: اقدام‌های پیشگیرانه، پایش هوشمند تجهیزات و بومی‌سازی قطعات با هدف افزایش آمادگی عملیاتی و تأمین پایدار گاز کشور در روز‌های اوج مصرف انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مدیرعامل شرکت پالایش گاز پارسیان از اجرای تعمیرات اساسی در سایت‌های یک و دو و انجام اقدام‌های پیشگیرانه برای افزایش آمادگی این پالایشگاه به‌منظور تأمین پایدار گاز کشور در روز‌های اوج مصرف خبر داد.

علمدار بابایی با اشاره به نزدیک‌شدن ماه‌های سرد سال افزود: برنامه‌ریزی تعمیرات اساسی در این مجموعه بر مبنای اهمیت تجهیزات، برنامه‌های پیشگیرانه، سابقه خرابی و پایش وضعیت فنی آنها انجام می‌شود تا پالایشگاه برای ورود به فصل سرد سال آمادگی کامل داشته باشد.

وی گفت: امسال عملیات تعمیرات اساسی و بازرسی‌های فنی در ردیف‌های سه و چهار نم‌زدایی سایت پارسیان ۲ و واحد‌های ۴۰۰، ۵۰۰ و ۸۰۰ سایت پارسیان یک برنامه‌ریزی و اجرا شده است.

مدیرعامل شرکت پالایش گاز پارسیان با اشاره به فعالیت‌های فنی انجام‌شده افزود: ارزیابی وضعیت تجهیزات بر اساس بازرسی مبتنی بر ریسک (RBI) و ارزیابی قابلیت ادامه سرویس با روش FFS، تعمیرات اساسی توربین‌ها و کمپرسور‌های فرایندی و اجرای برنامه‌های نگهداری پیشگیرانه تجهیزات ثابت، دوار، برق و ابزار دقیق، از جمله این فعالیت‌هاست که با هدف تضمین عملکرد پایدار پالایشگاه انجام می‌شود.

بابایی درباره اقدام‌های انجام‌شده برای جلوگیری از توقف‌های ناگهانی و تضمین تولید حداکثری در روز‌های اوج مصرف گفت: راهبرد پالایشگاه گاز پارسیان بر اجرای دقیق نگهداری پیشگیرانه، تحلیل سوابق خرابی تجهیزات، اولویت‌بندی تجهیزات حساس و آماده‌به‌کاری تجهیزات پشتیبان استوار است.

وی افزود: آزمون عملکردی کمپرسور‌های هوای ابزار دقیق، پمپ‌های آتش‌نشانی و پمپ‌های انتقال آب، ایجاد داشبورد‌های مدیریتی برای پایش مستمر وضعیت عملیاتی، اتصال شبکه هوای ابزار دقیق به خط هوای ابزار دقیق ایستگاه تقویت فشار برای افزایش اطمینان از تأمین هوا و استفاده بهینه از خط ۳۶ اینچ موجود به‌عنوان ذخیره نیتروژن، از جمله اقدام‌های انجام‌شده در این زمینه است.

مدیرعامل شرکت پالایش گاز پارسیان گفت: هماهنگی شبانه‌روزی میان تیم‌های بهره‌برداری، تعمیرات، ایمنی و آتش‌نشانی، امکان واکنش سریع به شرایط غیرمترقبه را فراهم می‌کند.

بابایی با تأکید بر نقش پایش مستمر تجهیزات و مدیریت ریسک در کاهش زمان توقف و افزایش دسترس‌پذیری تجهیزات در شرایط بحرانی افزود: پایش مداوم شرایط عملیاتی و مدیریت نظام‌مند ریسک، امکان شناسایی زودهنگام نشانه‌های خرابی را پیش از توقف خطوط تولید فراهم می‌کند.

وی گفت: در بخش تجهیزات ثابت، روش‌های پیشرفته بازرسی فنی، از جمله ضخامت‌سنجی و عیب‌یابی خطوط با روش آرایه فازی فراصوتی (PAUT)، در کنار تحلیل ریسک تجهیزات به کار گرفته می‌شود تا تصمیم‌گیری درباره تعمیر یا ادامه سرویس با اطمینان بیشتری انجام شود.

مدیرعامل شرکت پالایش گاز پارسیان افزود: اتصال داده‌های بازرسی و نتایج پایش وضعیت تجهیزات دوار به برنامه‌ریزی تعمیرات، موجب تخصیص هدفمند منابع و قطعات یدکی به بخش‌های حساس می‌شود و از توقف طولانی‌مدت تجهیزات و خروج ناخواسته آنها از چرخه تولید جلوگیری می‌کند.

بابایی با اشاره به استاندارد‌های ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست در زمان اجرای عملیات تعمیراتی فشرده گفت: رعایت الزامات بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست (HSE) خط قرمز عملیات است و از طریق اجرای دقیق نظام صدور پروانه کار، ارزیابی ریسک فعالیت‌ها، ایزولاسیون تجهیزات و خطوط و مدیریت فعالیت‌های هم‌زمان دنبال می‌شود.

وی افزود: کارشناسان HSE با حضور میدانی مستمر، فعالیت در فضا‌های بسته و کار در ارتفاع را پایش می‌کنند و بر اساس چارچوب‌های پروژه آمادگی پیش از حادثه (PIP) وطرح پاسخ اضطراری (EAP)، در صورت مشاهده شرایط ناایمن برای توقف یا اصلاح فوری کار اقدام می‌کنند. همچنین پیش از راه‌اندازی واحدها، بازبینی ایمنی پیش از راه‌اندازی (PSSR) به‌طور کامل انجام می‌شود.

مدیرعامل شرکت پالایش گاز پارسیان با اشاره به نقش متخصصان داخلی وطرحهای مهندسی معکوس در افزایش سرعت رفع خرابی‌ها و کاهش هزینه‌های تأمین قطعات یدکی گفت: تکیه بر دانش کارشناسان پالایشگاه و سازندگان داخلی، تأثیر محسوسی بر کاهش زمان توقف تجهیزات و مدیریت هزینه‌ها داشته است.

بابایی افزود: با ساخت، بازطراحی و مهندسی معکوس اقلام حساس کمپرسورها، فیلتر‌های ورودی هوای توربین، کارت‌های الکترونیک و ابزار دقیق و حسگر‌های دمایی، زمان انتظار برای تأمین کالا به‌شدت کاهش یافته است.

وی گفت: دستیابی متخصصان داخلی به دانش فنی تعمیر و تعمیرات اساسی توربوکمپرسورها، وابستگی به منابع خارجی را به حداقل رسانده و بازگرداندن تجهیزات به چرخه فرایندی را سرعت بخشیده است. پالایشگاه گاز پارسیان نیز با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان، گام‌های مؤثری در مسیر بومی‌سازی تجهیزات برداشته است.